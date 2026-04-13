Alberto Rosa 13 ABR 2026 - 08:03h.

Los servicios sociales instan ahora a dar en adopción al niño, que vive con una familia de acogida desde 2021, mientras el caso ha llegado al Constitucional

Una denuncia falsa le arrebató a su bebé de solo 20 días en 2020 y aún no lo ha recuperado

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Jessica es una mujer francesa que se encontraba de viaje en Almería a comienzos de marzo de 2020, justo antes de que la pandemia del Covid-19 obligara a todo el país a estar confinados en sus domicilios. Ella no dominaba el idoma, estaba sola y terminó dando a luz a su bebé en España, al que con solo 20 días de vida los servicios sociales se lo llevaron por una denuncia que se ha demostrado ser falsa. Ahora, seis años después, Jessica sigue luchando por recuperar a su hijo.

La denuncia falsa de su compañera de piso y el estado del bebé

Marta Boza Rucosa, abogada de Jessica, explica a 'Informativos Telecinco' en qué punto se encuentra la lucha de la protagonista para recuperar a su hija. Sobre la denuncia falsa, la letrada se remonta a la acusación tras una discusión con la que era la compañera de piso de Jessica durante la pandemia: "Es una adicta a las sustancias y de la que se verificó que era consumidora de estupefacientes, además de tener una discapacidad del 65%”, describe la letrada, remitiéndose al expediente del caso consultado por este medio. Además, la letrada añade: “Sabía perfectamente el sistema y el mal funcionamiento de estos servicios sociales porque le habían quitado a su bebé”.

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Sin embargo, la compañera de piso acabó reconociendo que las acusaciones no eran reales y que lo que había denunciado era falso. “Hizo una carta asegurando que todo lo que había dicho era falso y que solo había vertido falsedades. Esa carta a nosotras no se nos facilitó, la supimos porque la sentencia hablaba de ella, pero en el expediente administrativo no ha aparecido. La hemos reclamado muchas veces y no se nos da”, lamenta Marta Boza.

"Le hicieron bajar a Almería para decirle que le iban a quitar al niño"

Pese a confirmarse que las acusaciones de la compañera eran falsas, el caso siguió adelante y en pleno 2026 Jessica continúa sin poder ver a su hijo. "El bebé no mostró desnutrición ni deshidratación ni ningún golpe, tampoco ningún síndrome fetal ni de ninguna patología. Estaba perfectamente y no se le hizo ningún tipo de análisis ni al neonato ni a la madre. Tampoco a día de hoy", relata Marta Boza.

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Jessica, seis costosos años en Barcelona sin que le devuelvan a su hijo

Jessica no ha vuelto a ver a su hijo y durante estos seis años su vida ha cambiado por completo. La madre del bebé se mudó a Barcelona, donde tuvo que buscar trabajo y una vivienda que tuviese todas las necesidades para el desarrollo de un menor: “Tenía que encontrar un piso para ella sola porque, claro, no podía ir a una habitación, si iba a una habitación jamás le devolverían al niño. Era el pez que se mordía la cola”.

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"No le han facilitado fotos del niño, ni llamadas ni estancias"

Las veces que Jessica ha visto a su hijo en este tiempo se pueden contar con los dedos de una mano. “Solo lo pudo ver cinco veces y hace cinco años”, lamenta la jurista, quien recrimina el trato que Jessica recibido durante todo este tiempo parte de los servicios sociales andaluces.

"La hicieron bajar a Almería, en pleno confinamiento, para decirle que le iban a quitar al niño. Tampoco se le han facilitado fotos, ni llamadas ni estancias", relata 'Informativos Telecinco'. La distancia es precisamente un factor clave que ha alargado el caso tanto tiempo. "Le recriminaban que no venía ver al niño, estando el confinamiento y sin medios y sin notificarle esas visitas", completa la abogada.

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"La vía que nos salve" está en el Ministerio de Exteriores de Francia

El bebé fue entonces entregado a una familia de acogida, con la que el ahora niño de seis años vive desde 2020 y a quien los servicios sociales quieren dar en adopción. El 9 de abril, Jessica ratificó su oposición a que el niño se entregue en adopción. “Hemos tenido la vista con el Tribunal de Almería de forma online, simplemente para decir cuál era nuestra posición, que ya la saben, pero que legalmente tenemos que dar, que es que nos negamos totalmente a la adopción”.

Jessica y su abogada han presentado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional, que ya ha pedido todas las sentencias a los tribunales inferiores. “El Constitucional tiene aún que aceptar la demanda, pero ya ha pasado el primer cribado”, expone la abogada Marta Boza.

Pero la gran novedad del caso es la vía francesa, la que esperan que les "salve". "Hemos dado con el organismo concreto del Ministerio de Exteriores de Francia. Se ha puesto las pilas y está horrorizado”, describe la jurista. “Este niño es un súbdito francés y España no tiene legitimidad. Por fin Francia se está levantando”, asegura la jurista. Este mismo lunes 13 de abril tienen la primera reunión en el consulado francés, que se ha mostrado muy "interesado" por el caso.