El Tribunal Constitucional ha rechazado admitir a trámite el último recurso presentado por el padre de Noelia, la joven de Barcelona de 25 años afectada por una paraplejia, con el que buscaba frenar de manera cautelar la eutanasia de su hija.

La Sala segunda de la corte de garantías ha adoptado esta decisión por unanimidad en una sesión extraordinaria celebrada este viernes, ante la "manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo".

El hombre, en concreto, recurrió al Constitucional después de que el Tribunal Supremo inadmitiese el pasado mes de enero el recurso de casación en el que pedía que se revocase la eutanasia de la joven.

La Sala de lo Contencioso del TS sostenía que la prueba practicada en sede judicial, incluyendo los informes médico-forenses y las declaraciones periciales de varios médicos, avalan que la joven está en sus plenas capacidades para solicitar la muerte asistida.

El Constitucional recuerda que el padre solicitaba en su recurso de amparo "la adopción de medidas cautelarísimas para suspender la prestación reconocida en favor de su hija, al tiempo que impugnaba las resoluciones judiciales que habían considerado acreditados la capacidad de la paciente para decidir, su voluntad de solicitar la prestación y la concurrencia de los requisitos legales para acceder a ella porque padece una enfermedad grave e incurable que le provoca un padecimiento grave, crónico e imposibilitante".

En su demanda, en concreto, "el recurrente alegaba la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con la prohibición de arbitrariedad y del derecho a la vida, de la dignidad de la persona y la autonomía".

El TSJC estimó parcialmente el recurso

El pronunciamiento del TC y del TS llega después de que en septiembre de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) estimara parcialmente el recurso interpuesto por el padre de la joven al reconocer el derecho de la familia de acudir a la justicia para tratar de impedir que se le conceda la eutanasia.

Sin embargo, ya en ese momento el TSJC dijo carecer de argumentos que le permitiesen sustentar que la joven no cumple "con los elementos de base requeridos" para solicitar la eutanasia, dado que existen informes médicos que sostienen al unísono el pleno cumplimiento de los requisitos.