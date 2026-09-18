Más de 100 familias siguen viviendo en casas contenedor cinco años después de que la lava sepultara municipios enteros

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Este sábado, 19 de septiembre, se cumplen cinco años de la erupción del volcán en La Palma, del que toda España estuvo muy pendiente durante casi tres meses. En concreto, permaneció activo 85 días, dejando 7.000 personas desplazadas. Además, arrasó más de 1.600 viviendas y 1.200 hectáreas.

"Creo que es más difícil ahora que años atrás", admite Roberto Leal mientras camina por lo que era el centro de Todoque, hasta que más de 30 metros de lava sepultaron todo.

También su casa y la de tíos y primos. La Palma y los palmeros se reconstruyen, pero con una carga emocional enorme. "El volcán fue una guerra, el volcán es un enemigo que nunca lo conocerás", admite Marcelino Rodríguez, representante vecinal La Laguna.

"El volcán no ha terminado"

85 días avanzando de día y de noche. "El volcán no terminó un 13 de diciembre de 2021. El volcán no ha terminado", sentencia. Y llegó rápido, no como las ayudas con cuentagotas. "Es un duelo personal el que tenemos. La naturaleza nos afectó a nosotros, no nosotros a la naturaleza", señala José Manuel Rodríguez, de la Plataforma de Afectados Cumbre Vieja 2021.

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Recuerdan sus casas y su iglesia hundida. Más de 100 familias todavía en casas contenedores. Cinco años, imágenes en la retina de todos y el verde asomando en un mundo negro. El ecosistema se adapta, incluso hay comunidades microbianas. Lo han comprobado los científicos, un nuevo mundo bajo tierra existe en La Palma.