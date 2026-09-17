Celia Molina Zaragoza, 17 SEP 2026 - 06:00h.

Hablamos con Alberto Sánchez, el dueño del nogal de Used, Zaragoza, que quieren podar porque "tapa una farola" del pueblo

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Cuando el arquitecto Alberto Sánchez regresó de Estados Unidos, donde se licenció como doctor en la Universidad de Berkeley, a su pueblo natal, Used, en Zaragoza, nunca imaginó que se iba a encontrar en una situación tan incómoda como la que está viviendo ahora. A pesar de haber liderado varias iniciativas para mejorar la calidad de vida de la localidad, de unos 250 habitantes, en este momento, está viendo cómo algunos de sus vecinos, incluido el alcalde, amenazan la integridad de su vivienda.

El pasado mes de enero de 2026, el Ayuntamiento, gobernado por Aragón Existe, un partido "supuestamente ecologista", le envió un requerimiento para podar una de las ramas del nogal centenario que tiene en su jardín, una joya medioambiental que, desde hace muchos años, forma parte de la identidad del pueblo.

"La respuesta del Ayuntamiento es a todo no"

"El alcalde me dijo que el árbol tapa una farola, ubicada en el muro de la casa, y que había que podar una de sus ramas. Yo me ofrecí a trasladar la farola a otro punto de mi muro, a lo que me contestaron que no porque tenía que estar en ese punto exacto, según el proyecto de alumbrado público. Pedí copia de ese documento y, desde abril, me dicen que lo están buscando y que no lo encuentran. Pero, si no lo encuentran, ¿por qué dijeron que no se podía mover la farola según ese proyecto, cuando, incluso, se han movido otras farolas en el pueblo o se han eliminado?", dijo en sus redes sociales a modo de denuncia.

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"Dicen que tapa una farola y eso no es verdad"

En una entrevista con Informativos Telecinco web, Alberto ha confirmado que esta situación, no solo se mantiene, sino que ha ido a peor, pues tuvo que acudir a la Guardia Civil para denunciar que alguien, desde le calle, había rociado su árbol con herbicida. Y que por mucho que algunos de los vecinos hayan dudado de que ésa fuera la causa de la muerte de sus hojas, él ya tiene un documento que lo acredita:

"En mayo, ya noté los primeros síntomas de que alguien me había rociado el jardín con herbicida desde la calle. Y en julio fue mucho peor. Todas las hojas de la parte baja de la copa y también las de un ciruelo que tengo junto al nogal, mostraban clarísimos síntomas de haber sido rociados con herbicidas desde la vía pública", ha declarado.

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"Si han echado herbicida, ¿qué más harán?"

"Me preocupa mucho este tema. Tengo un informe del laboratorio agroambiental de Aragón que demuestra que es herbicida. Procuro que todo lo que digo esté demostrado con documentos. El nogal está mal, las hojas de la copa baja están muertas y el arborista que lo ha visto me ha dicho que tengo que esperar a ver cómo reacciona en la floración del año que viene, por si hubiera que cortar la rama o no. Yo denuncié por miedo porque, si hacen esto, ¿qué es lo siguiente? Y la irregularidad administrativa constante del Ayuntamiento, que no presenta los documentos, es una gran impotencia", ha añadido.

Alberto, que demuestra con fotografías, diurnas y nocturnas, que la copa del nogal no tapa el alumbrado de la farola, se queja de que la única solución para el supuesto problema que le da el Ayuntamiento es la poda del árbol: "Me podían explicar si es que la farola emite menos lúmenes de los que debería, para pensar en cambiarle la lámpara o en disminuir la altura de la farola. ¿Es que no hay ninguna otra alternativa? Y más siendo un partido ecologista...Sé que, en los pueblos, se heredan muchas filias y fobias, pero no se puede cortar un árbol por animadversión hacía mi", ha concluido en la entrevista.

Este vecino de Used, además, ha recordado que no es él quien tiene que demostrar que el árbol no molesta, sino que es el ayuntamiento, que ha hecho el requerimiento, quien debe evidenciar, con documentos, que la farola alumbra o que no se puede cambiar de lugar (como en los juicios en los que no se demuestra la inocencia, sino la culpabilidad). Más aún cuando, según sus datos, la farola no sale en los planos antiguos del pueblo, pero sí su nogal.