La adicción al 'scroll' infinito y a algunas redes sociales también afecta a las personas mayores, que buscan llenar un vacío emocional

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El efecto de las pantallas no solo tiene repercusión en los menores y adolescentes. La adicción al 'scrolling' y a algunas redes sociales no es cosa solo de jóvenes. Muchas personas mayores se entretienen con el móvil. Si fuera por un tiempo limitado y en aplicaciones para entrenar la agilidad mental, no sería tan malo. El problema es cuando se tiran más de la mitad del día enganchados a videos que además le generan ansiedad.

Es el caso de Paqui, de 67 años. "Yo utilizo el móvil cinco o seis horas al día", cuenta. Se ha sorprendido cuando ha visto que, en vez de cinco han sido siete las horas que ha estado pegada a su teléfono.

"No podría vivir en el móvil. Tengo una adicción a él ahora que todo es el móvil. Uso el Facebook, el TikTok y el WhatsApp. Y los juegos también, a lo mejor estoy dos horas jugando al Candy Crush", señala la mujer.

El móvil para llenar un vacío

"La franja de a partir de los 60-65, cuando ya entra la jubilación, se quedan solos en casa y encuentran esa supuesta compañía virtual. Es un poco una fantasía que al final engancha", explica Antonio López Culebras, psicólogo de Clínica Recal.

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En la calle no es raro ver a los mayores pendientes de la pantalla del 'scroll' infinito. "Que tú sabes que te pone y sale uno y otro y otro y otro. Ahora otro que te cuenta un chiste, otro que te habla de todo", cuenta una mujer.

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"Usándolo de esa manera suena fenomenal, pero claro, cuando ya lo estoy usando para llenar un vacío, puede ayudar emocionalmente a estar conectado y a informarme de cosas, pero un mal uso es todo lo contrario. Se convierte en un ligero trastorno mental y depresión y ansiedad", aclara el psicólogo López Culebras, quien concluye que "pedir ayuda es muy sano y un síntoma de salud".