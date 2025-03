El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha incidido a la población que la situación del Tajo "es muy complicada" porque el caudal no deja de aumentar y se sitúa ya en 950 metros cúbicos por segundo , y según han informado desde la Confederación Hidrográfica del Tajo, aunque el caudal está estabilizado, "no se prevé un descenso, incluso puede aumentar" debido a las lluvias, y se prevén caudales altos durante varios días.

La noche en Talavera no ha registrado incidencias y ha estado controlada, y tanto Policía Local como Protección Civil no han dejado de vigilar y monitorizar el río para controlar el caudal y estar pendiente de cualquier problema que hubiera podido surgir, "aunque afortunadamente no ha sido el caso".