En las últimas horas no ha dejado de aumentar hasta superar los 750 metros cúbicos por segundo. Desde el Ayuntamiento han pedido a los vecinos que extremen la precaución y que se alejen de las zonas inundables del río. A las 14:30 horas, los vecinos también han recibido en sus móviles el mensaje Es-Alert de la Red de Alerta Nacional a la población.

En él se advertía no aproximarse a zonas inundables y evitar desplazamientos innecesarios. En algunos puntos, el río Tajo va muy crecido y roza los cinco metros y medio de altura y baja con mucha fuerza. Todo ello, después de dos semanas seguidas sin parar de llover. Por otro lado, sigue activado el protocolo de evacuación de viviendas en Talavera, donde se preparan para su segunda noche en vilo.

Se recomienda no cruzar zonas inundables y respetar los cortes de tráfico. Igualmente, se avisa de no realizar actividades en cauces y sus proximidades, así como seguir las indicaciones de las autoridades y evitar llamadas innecesarias al Teléfono del Servicio 112. También se recoge que, en caso de estar en zonas inundables, se busquen zonas altas o subir a un piso superior.

