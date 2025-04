De cara al domingo, la borrasca comenzará a debilitarse , pero no se espera una mejora especialmente notable.

La estabilidad no llegará de inmediato. A partir del lunes podría entrar una nueva borrasca por el noroeste, aunque los modelos aún no están definidos. "No se descarta que hacia el viernes vuelva a entrar otra pequeña borrasca", aclara Corazzini. Si se confirma, el tiempo podría volver a complicarse de cara al próximo fin de semana.