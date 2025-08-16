La Vega del Segura en Murcia podría alcanzar este domingo los 45 grados y las campiñas sevillana y cordobesa, los 44 grados

La advertencia de la Aemet: nunca ha habido un período tan cálido en España que abarcará casi todo agosto

La ola de calor, cuyos efectos se han acentuado aún más durante la jornada de este sábado, llegará a su fin este próximo lunes. Pero antes, cinco comunidades autónomas tendrán activado este domingo el aviso rojo por altas temperaturas, que podrían alcanzar los 45 grados en la Región de Murcia y los 44 grados en Sevilla y Córdoba, según informa Gabriel Valcárcel.

En concreto, Andalucía, Aragón, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana estarán en aviso rojo en la parte central del día por riesgo extremo debido a las altas temperaturas que alcanzarán los 44 grados en la campiña cordobesa, la campiña sevillana y la Vega del Segura en Murcia, donde localmente se pueden alcanzar los 45 grados.

Temperaturas altas en casi todo la península

Además, otras siete regiones tendrán alertas de nivel naranja: Islas Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid, Navarra y La Rioja.

En general, las temperaturas serán significativamente elevadas en la mayor parte de la península, así como en zonas de Baleares y Canarias, alcanzándose los 40 grados en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica, en las depresiones del noreste y en interiores de Valencia y Murcia.

Las temperaturas máximas entrarán en un ligero descenso en Galicia y el nordeste y en ligero ascenso en Canarias, el litoral de Tarragona y en el sur peninsular, sin cambios en el resto.

Las temperaturas mínimas sufrirán un pequeño retroceso en el extremo norte pero estarán en ascenso ligero en el resto, más suave en los archipiélagos.

De este modo, no bajarán de 20 grados en la mitad sur peninsular, exceptuando montañas, en la meseta norte y en las depresiones del noreste, siendo probable superar los 25 grados en el Mediterráneo, depresiones de la vertiente atlántica sur y no se descarta localmente en las depresiones del noreste y zonas de Canarias.