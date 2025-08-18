Redacción Andalucía 18 AGO 2025 - 13:11h.

Un reventón térmico es un tipo especial de corriente descendente que se origina dentro de una tormenta

El reventón térmico que asustó a los bañistas en Playa Granada, Motril: "Han desalojado rápido"

Compartir







El pasado domingo 17 de agosto, los veraneantes que disfrutaban de un día de playa en Motril, Granada, se vieron sorprendidos por un fenómeno meteorológico extremo conocido como reventón térmico, que obligó a evacuar a unas 5,000 personas en apenas 20 minutos. Este fenómeno, poco habitual y difícil de prever, se produjo en medio de la ola de calor que está azotando España en los dos últimas semanas, con temperaturas que superaron los 45º C en varias localidades de la región.

Un reventón térmico es un tipo especial de corriente descendente que se origina dentro de una tormenta. A diferencia de los tornados, que giran, los reventones suelen ser ráfagas de viento intensas y repentinas que descienden verticalmente. En el caso térmico, la corriente descendente atraviesa una capa de aire cálido y seco, acelerándose, hasta llegar a una capa estable, fría y húmeda cerca de la superficie. Esta capa es lo suficientemente delgada para permitir que el aire llegue al suelo, donde se produce un calentamiento súbito por compresión, elevando la temperatura más de 5ºC en pocos minutos y disminuyendo la humedad ambiental.

PUEDE INTERESARTE El meteorólogo Gabriel Valcárcel advierte de los reventones térmicos que se pueden registrar en España en plena ola de calor

Vientos huracanados

En Motril, este fenómeno se manifestó con vientos casi huracanados que alcanzaron velocidades cercanas a los 100 kilómetros por hora, acompañados de un oscurecimiento repentino del cielo. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, alertó a la población a través de redes sociales para que no salieran a la calle y extremaran las precauciones. La rápida actuación de los socorristas y equipos de salvamento marítimo fue crucial para evitar tragedias, especialmente entre los bañistas y quienes practicaban actividades acuáticas como piragüismo o pádel surf, informa National Geographic.

El reventón térmico en Motril se produjo justo antes de la llegada prevista de una masa de aire más fresco que pondría fin a la ola de calor en gran parte de la Península Ibérica. Este contraste entre el aire cálido y seco en altura y la capa fría y húmeda cercana al suelo fue el desencadenante del fenómeno.

PUEDE INTERESARTE La quinta ola de calor más larga azota España mientras se preparan fuertes tormentas para el fin de semana

Aunque los reventones térmicos no son comunes, pueden ocurrir en condiciones específicas durante episodios de calor intenso y tormentas aisladas. Su aparición es más frecuente en verano, cuando las diferencias térmicas en la atmósfera son más marcadas. Sin embargo, su imprevisibilidad y rapidez los convierten en un riesgo para la población, especialmente en zonas costeras y de recreo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Tras el incidente, las autoridades confirmaron que no hubo daños personales graves y agradecieron la colaboración ciudadana para que la evacuación se realizara sin incidentes mayores.