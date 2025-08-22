Los modelos prevén lluvias fuertes de tarde y noche en gran parte del norte peninsular

Se recomienda adelantar los desplazamientos a la mañana para evitar complicaciones en carretera

La operación retorno del domingo podría verse seriamente afectada por la meteorología: los modelos apuntan a tormentas muy intensas en la mitad norte peninsular durante la tarde y la noche, lo que dificultará los desplazamientos por carretera. Los expertos recomiendan adelantar los viajes a la mañana para evitar las peores horas del temporal.

Este viernes, sin embargo, la jornada arranca con ambiente fresco en el interior de la mitad norte, donde en ciudades de Castilla y León apenas se han rozado los diez grados y en áreas de montaña se ha bajado incluso de esa cifra. Pese a estas mínimas bajas, el día estará dominado por el sol y por una subida progresiva de las temperaturas.

Sol generalizado y tormentas

Las máximas aumentarán entre uno y tres grados en gran parte del país, especialmente en Andalucía, donde se podrán superar los 35 grados. También en la mitad sur peninsular se alcanzarán valores cercanos a esa cifra, mientras que en el Cantábrico se mantendrán temperaturas más frescas. En ambos archipiélagos, las máximas rondarán los 30 grados.

La presencia de altas presiones garantizará cielos despejados durante gran parte de la jornada, aunque durante la tarde volverán a crecer tormentas en la Comunidad Valenciana, el este de Castilla-La Mancha y Cataluña, algunas de ellas con carácter virulento.

El domingo, riesgo de lluvias intensas

El fin de semana traerá un cambio progresivo de escenario. El sábado se mantendrá el sol en la mayor parte del país, con tan solo algunos chubascos residuales en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, el domingo se prevé un empeoramiento notable: los modelos apuntan a lluvias muy intensas en la mitad norte, sobre todo de tarde y noche.

Precaución en la operación retorno

Las tormentas podrían ser muy intensas, acompañadas de abundante nubosidad en el centro y sur, donde tampoco se descarta algún chubasco. Los meteorólogos insisten en la precaución al volante y recuerdan que en próximas ediciones se actualizarán los detalles de una situación que podría complicar los viajes de regreso tras las vacaciones.