Las precipitaciones serán más intensas en las Rías Baixas, con rachas muy fuertes de viento en el litoral gallego y el Cantábrico

Las máximas superarán los 35 grados en el Guadalquivir y las mínimas no bajarán de los 20 en zonas costeras del Mediterráneo y Cádiz

La AEMET advierte de la llegada de un tren de frentes atlánticos que dejará precipitaciones en Galicia, Cantábrico y Pirineos a lo largo de la semana, mientras que en el resto del país predominarán los cielos despejados y un ascenso térmico que llevará los termómetros por encima de los 35 grados en el valle del Guadalquivir.

Este miércoles un nuevo frente entrará por el noroeste y dejará lluvias y rachas intensas de viento en Galicia y áreas cercanas, que en la franja costera podrán ir acompañadas de tormenta. Las temperaturas experimentarán un repunte generalizado, sobre todo en las máximas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones, que serán abundantes en las Rías Baixas, serán menos probables hacia el este y tenderán a remitir por el oeste a lo largo de la jornada.

Nubosidad en el norte y cielos despejados en el resto

Se prevé nubosidad de evolución en la mitad septentrional, con tormentas puntuales en zonas de montaña y chubascos en Galicia y el Cantábrico. En el resto de la península predominarán los cielos poco nubosos, con bancos de niebla en el occidente peninsular, la meseta norte y el alto Ebro. En Canarias, cielos más cubiertos en el norte de las islas con lloviznas débiles en las más occidentales.

Temperaturas y viento

Las temperaturas subirán en buena parte de la península y Baleares, especialmente las máximas, mientras que descenderán en Galicia, el mar de Alborán y litorales del sureste. En Canarias apenas habrá variaciones. En el Guadalquivir se podrán superar los 35 grados y las mínimas no bajarán de los 20 en el litoral mediterráneo y Cádiz.

Los vientos serán flojos variables en casi todo el país, aunque con intervalos moderados en el noroeste y rachas muy intensas en Galicia y el Cantábrico occidental. Soplarán de sur en el Mediterráneo norte y Ebro, de este en los litorales del sudeste y alisios moderados, con intervalos fuertes, en Canarias.

Predicción por comunidades

GALICIA: cielos cubiertos con nieblas matinales y vespertinas en zonas altas. Precipitaciones débiles o moderadas, remitiendo al final del día. Descenso de mínimas en el oeste y vientos de oeste y suroeste moderados, con intervalos fuertes en el litoral norte.

ASTURIAS: nubosidad abundante y lluvias débiles por la tarde. Suben las mínimas y se mantienen las máximas. Viento del oeste en el litoral y del suroeste en el tercio occidental.

CANTABRIA: cielo nuboso, nieblas dispersas en el interior y lluvias débiles en la mitad norte por la tarde. Ascenso térmico general. Vientos flojos a moderados, con rachas fuertes en zonas altas.

PAÍS VASCO: intervalos nubosos que aumentarán al final del día, con nieblas en zonas altas. Subida de temperaturas. Vientos flojos a moderados con rachas intensas en la montaña.

CASTILLA Y LEÓN: cielos poco nubosos con nieblas al amanecer y nubes de evolución en el noroeste con algún chubasco aislado. Suben mínimas y máximas. Viento flojo a moderado de oeste y suroeste.

NAVARRA: poco nuboso con nubes altas, nieblas en montañas del norte y posibles lluvias por la tarde. Ascenso térmico y vientos de sur y sureste que rolarán a norte y noroeste.

LA RIOJA: cielos despejados con nieblas aisladas. Ascenso de temperaturas. Viento del sur o suroeste en la Ibérica y variable en el valle.

ARAGÓN: despejado, con nubes altas en el noroeste al final. Subida térmica. Viento flojo variable, tendiendo a sur.

CATALUÑA: cielos despejados salvo nubes bajas en el litoral central y sur. Aumentan temperaturas, excepto en Barcelona y Tarragona. Viento flojo variable por la mañana y de componente sur al mediodía.

EXTREMADURA: poco nuboso. Ascenso térmico, más acusado en máximas. Viento flojo de componente oeste.

MADRID: despejado con nubes altas al final. Subida de temperaturas. Viento flojo variable, rolando a sur y suroeste.

CASTILLA-LA MANCHA: cielos despejados con nubes altas por la noche. Ascenso de temperaturas. Viento flojo variable.

COMUNIDAD VALENCIANA: cielo despejado. Subida de temperaturas salvo en el sur de Alicante. Viento flojo variable, tendiendo a sur en la costa.

MURCIA: cielos despejados. Ascensos térmicos. Viento flojo variable, girando a sureste al mediodía.

BALEARES: poco nuboso. Ligero ascenso de temperaturas. Viento flojo del sur con brisas costeras.

ANDALUCÍA: cielos despejados. Ascenso térmico salvo en máximas del litoral mediterráneo. Vientos flojos variables.

CANARIAS: nuboso en el norte de las islas montañosas, con claros al mediodía, y poco nuboso en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Alisios moderados, con intervalos fuertes en vertientes sureste y noroeste.