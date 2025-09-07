Celia Molina 07 SEP 2025 - 08:00h.

El domingo 7 de septiembre tendrá lugar el segundo eclipse de luna de este 2025, que será visible desde varios puntos de España

Consejos para disfrutar de la ‘Luna de sangre’ en gran parte de España el próximo 7 de septiembre: "No entraña ningún peligro"

Tras la impresionante luna llena que vimos en España el pasado mes de agosto - favorecida por los cielos despejados propios del verano - la luna llena de septiembre llega con una sorpresa astronómica bajo el brazo. La plenitud del astro coincidirá con el eclipse de luna que tendrá lugar al atardecer del próximo domingo día 7 y que será visible desde España (y, además, será el más largo de la última década).

Justo a la hora del atardecer - concretamente, entre las 19:31 horas y las 20:53 horas- la Tierra se interpondrá entre el sol y la luna, dando lugar al segundo eclipse del 2025. Al ser el sol un astro de mayores proporciones, la luz traspasará por los bordes de nuestro planeta, dotando a la luna de un reflejo (filtrado por la atmósfera) de color rojo que, astronómicamente, se conoce como Luna de Sangre o Luna Roja.

El satélite se teñirá de este tono por el mismo efecto por el que, tras un día de cielo azul, los atardeceres se ven en colores rojizos y anaranjados. Se llama dispersión de Rayleigh y se produce porque la luz con longitudes de onda cortas (azul y violeta) se dispersa mucho más eficientemente por partículas atmosféricas pequeñas (como moléculas de nitrógeno y oxígeno) que la luz de longitud de onda larga (rojo y naranja). Esto es lo que hace que veamos el cielo azul y que los atardeceres y el sol se vean rojizos, pues las ondas más largas logran atravesar la atmósfera sin tanta dispersión.

Cómo ver la Luna de Sangre desde Barcelona

La gran pregunta ahora es, ¿se podrá ver bien el eclipse desde España? Y, de ser así, ¿desde qué puntos? La rotación de la Tierra hace que, al igual que el sol, la luna salga antes por el este, por lo que será en las zonas del litoral mediterráneo donde se verá al completo. Esto quiere decir que regiones como Mallorca, Alicante o Barcelona, podrán disfrutar de los 83 minutos que tardará el eclipse en completarse. En el este de la península, la luna saldrá ya eclipsada, pero podrá apreciarse el evento de principio fin, si las nubes previstas para la jornada dominical así lo permiten.

Cómo ver la Luna de Sangre desde Madrid

Al igual que ocurre con el anochecer, la luna llena será visible desde Madrid más tarde, unos 20 minutos después de su salida en el este del país y unos 15 minutos antes de que el eclipse alcance su fase de totalidad. Los madrileños a los que les interese la astronomía tendrán que estar atentos para llegar a ver la fase central del eclipse y, por tanto, también su desarrollo parcial hasta el final.

Cómo ver la Luna de Sangre desde Canarias

A medida que nos vayamos hacia el oeste de la península, el eclipse será menos visible. Y, dada la ubicación de las Islas Canarias, allí sólo se verá la última fase parcial del fenómeno astronómico. Los canarios llegarán al final, sin haber disfrutado apenas de ese color rojo que tomará la luna, sobre todo en la fase central del proceso. Habrá que esperar al próximo gran eclipse, que será de sol y será visible desde prácticamente todo el país, el 12 de agosto del 2026, para que todos los españoles queden satisfechos.

Por tener un dato más, esta luna de septiembre se llama también la 'Luna del maíz', según el calendario indígena y algunas publicaciones ancestrales como el Farmer’s Almanac. La luna del día 7 coincidía con la época de recolección del maíz en los Estados Unidos, por lo que se le adjudicó tal denominación.