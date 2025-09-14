La influencia de un frente atlántico dejará el lunes precipitaciones débiles desplazándose de oeste a este en Galicia y Cantábrico

Lluvias torrenciales en zonas de Cataluña: las fuertes tormentas dejan un "valor inédito" en La Quar, Barcelona con 7,8 litros en un minuto

Compartir







El tiempo se mantendrá estable este lunes 15 de septiembre, con cielos poco nubosos o despejados y sin cambios significativos en cuanto a la temperatura en la mayor parte del país, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

No obstante, el paso de un frente atlántico dejará cielos nubosos y cubiertos en Galicia, Cantábrico y Pirineo, con lluvias débiles desplazándose de oeste a este y tendencia a despejar en Galicia.

PUEDE INTERESARTE Las lluvias caídas en Cataluña provocan que el río Llobregat supere su umbral de peligro

Las temperaturas máximas no experimentarán muchos cambios

Asimismo, la nubosidad abundante en el tercio oriental que dejará chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes en el extremo oriental del Pirineo y del sistema Ibérico. También se esperan intervalos nubosos en otras montañas del centro peninsular, Estrecho, Alborán y Canarias occidentales.

En cuanto a las temperaturas, las máximas no experimentarán muchos cambios en la mayor parte del país. Sin embargo, en Huelva litoral, Alborán, Estrecho, Galicia, alto Ebro y en el Cantábrico experimentarán un descenso. Habrá aumento en Cataluña, Canarias y Extremadura, donde se alcanzarán los 38 grados en Badajoz. Se espera superar los 34 grados en depresiones del sudoeste peninsular y puntos de Canarias, llegando a 36 en el Guadalquivir.

PUEDE INTERESARTE El tiempo estable regirá este domingo en la Península a excepción de Cataluña y Valencia

Las mínimas experimentarán un aumento en gran parte de la península, aunque se esperan descensos en el noroeste, y pocos cambios en Canarias, área mediterránea y tercio sur peninsular. No bajarán de 20 grados en el área mediterránea y zonas del sudoeste.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Bancos de niebla y vientos alisios

Por la mañana, se esperan bancos de niebla en los tercios norte y este peninsulares y Baleares, más persistentes en el Cantábrico al paso del frente y posibles brumas costeras en Alborán y calima ligera alta en Canarias.

En cuento al viento, en Canarias soplará alisio con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes, así como componentes este y sur en zonas altas. Así, se espera nordeste en litorales del sudeste peninsular, levante rolando a norte en Alborán y levante con intervalos de fuerte en el Estrecho. En el Cantábrico y norte en Galicia, se prevé noroeste con intervalos de fuerte en Rías Baixas. En el resto de la Península, vientos flojos, predominando las componentes este y sur en Baleares y tercio oriental peninsular, y la oeste en el resto, arreciando la componente norte en el norte peninsular al final.