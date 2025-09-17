La jornada estará marcada por cielos despejados y un ascenso generalizado de las temperaturas

La calima será protagonista en Canarias, donde se esperan valores cercanos a los 40 grados

Compartir







Este miércoles habrá nueve provincias en aviso por calor intenso y polvo en suspensión, con máximas de hasta 40 grados en puntos del sur peninsular.

Se espera tiempo estable en todo el país, con cielos mayormente despejados y temperaturas elevadas, especialmente en el suroeste peninsular y las Islas Canarias. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que el calor se dejará sentir con más fuerza en el Cantábrico oriental y el Alto Ebro, donde se registrarán aumentos notables.

Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, salvo por intervalos de nubosidad baja con posibilidad de lloviznas en el área del Estrecho. También se formarán brumas y bancos de niebla al amanecer en Galicia, el Alto Ebro, Baleares y regiones del tercio este peninsular, que tenderán a disiparse, aunque podrían mantenerse en Alborán.

PUEDE INTERESARTE El otoño será más cálido de lo normal en toda España y poco lluvioso, después del verano más caluroso en 64 años

Calor y calima, protagonistas del día

La Aemet prevé intervalos de nubes altas en el nordeste y en los archipiélagos, así como nubes de evolución en las sierras de la Ibérica y Béticas orientales, y en las islas centrales de Canarias, con riesgo de algún chubasco o tormenta aislada en zonas altas.

Las máximas seguirán subiendo en gran parte del territorio, con incrementos más acusados en el norte y este peninsular. En Canarias y el suroeste se alcanzarán entre 38 y 40 grados, y podrían rozarse los 35 en el valle del Ebro, la meseta norte, el Miño y los prelitorales de levante.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Noches tropicales y vientos moderados

Las mínimas subirán en Canarias, Extremadura y zonas del interior norte, mientras que bajarán en el área pirenaica, Baleares y el sur de la Comunidad Valenciana. En amplias regiones del mediterráneo, el bajo Ebro y el suroeste peninsular no descenderán de 20 grados, y en Canarias podrían superar los 25.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En cuanto al viento, soplarán alisios moderados en Canarias, levante con intervalos fuertes en el Estrecho y brisas del nordeste en los litorales del sureste peninsular y en las Rías Baixas. En el resto predominará la calma, con brisas suaves variables.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Nueve provincias en aviso

Nueve provinvias estarán en aviso por calor intenso y polvo en suspensión, con temperaturas máximas de 38ºC, sgún la Aemet. Los avisos se darán en Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife, La Palma, La Gomera, Fuerteventura, El Hierro, Córdoba, Jaén, Sevilla, Ávila, Toledo, Cuenca, Badajoz y Cáceres. Las máximas se esperan en Badajoz, Córdoba, Jaén y Sevilla.

Previsión por comunidades autónomas

GALICIA: cielos despejados. Mínimas al alza en el sur, estables o en ligero ascenso en el resto; máximas en aumento, sobre todo en el interior este. Viento flojo variable.

ASTURIAS: tiempo estable con cielos despejados. Mínimas en ligero ascenso, máximas en aumento moderado. Viento flojo.

CANTABRIA: cielo raso con nubes bajas matinales en el litoral. Máximas en ascenso, localmente significativo en el interior.

PAÍS VASCO: despejado, salvo bancos de nubes bajas al amanecer en el norte. Máximas en subida notable, incluso extraordinaria en áreas interiores.

CASTILLA Y LEÓN: cielos limpios con posibilidad de nieblas en cotas altas del norte. Temperaturas en ascenso, más evidente en las máximas.

NAVARRA: despejado, con máximas al alza, localmente notables en el noroeste.

LA RIOJA: tiempo estable con mínimas sin cambios en la Ibérica y en descenso en la Ribera; máximas al alza.

ARAGÓN: nubes bajas matinales en el valle del Ebro que darán paso a cielos despejados; temperaturas en ascenso generalizado.

CATALUÑA: intervalos de nubes bajas al amanecer, sobre todo en Tarragona, con posibilidad de lloviznas débiles. Cielos despejados por la tarde y temperaturas en aumento.

EXTREMADURA: cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas ligeramente más altas o sin cambios.

COMUNIDAD DE MADRID: despejado, con ligeras nubes altas al amanecer. Mínimas al alza en el sur de la sierra; máximas estables o con leve subida en zonas altas.

CASTILLA-LA MANCHA: cielos despejados con algunos intervalos nubosos. Máximas en ascenso en el este, sin cambios en el resto.

COMUNIDAD VALENCIANA: cielo despejado salvo nubes bajas tempranas. Lluvia débil aislada en Castellón al amanecer. Máximas en ascenso en el interior.

REGIÓN DE MURCIA: cielo limpio con brumas matinales; temperaturas sin cambios.

ISLAS BALEARES: tiempo estable con algún banco de niebla al amanecer. Mínimas en ligero descenso y máximas estables o en leve subida.

ANDALUCÍA: cielos despejados, con brumas y bancos de niebla en el litoral mediterráneo y el Estrecho. Levante moderado, con intervalos fuertes en zonas expuestas.

CANARIAS: cielos despejados, salvo nubes bajas en vertientes norte y este. Calima intensa en cotas medias y bajas del sur. Termómetros hasta 37 grados en medianías y cuenca de Tejeda. Viento flojo a moderado.