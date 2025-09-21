Meteocat emite un aviso por tiempo violento en siete comarcas de Barcelona y Tarragona

Redacción Cataluña Europa Press 21 SEP 2025 - 16:48h.

El Meteocat advierte de la posibilidad de tornados y de piedras de granizo de dos centímetros de diámetro

Una espectacular granizada cubre de blanco las calles de Mas de las Matas, Teruel, en aviso naranja por tormentas

El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ha emitido un aviso por tiempo violento en siete comarcas de Barcelona y Tarragona, con un nivel de riesgo máximo en las comarcas de la Anoia (Barcelona) y la Conca de Barberà (Tarragona). Por otra parte, la península se prepara para el bajón térmico con la llegada del otoño.

Además, el peligro es de nivel alto en las comarcas barcelonesas del Baix Llobregat, Alt Penedès, Vallès Occidental, Bages y el Moianès, informa el Meteocat este domingo en un mensaje en la red social X.

Asimismo, señala que debido a las intensas lluvias se podrían registrar piedras de granizo de diámetro superior a los dos centímetros. También advierte de rachas de viento por encima de los 25 metros por segundo y la posibilidad de aparición de tornados.

Salvador Illa reclama "precaución"

El presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, ha pedido "precaución" ante el episodio de fuertes lluvias en la comunidad este domingo. Illa se encuentra "muy pendiente de la evolución de las lluvias intensas que se están produciendo en diversas zonas", ha dicho en un mensaje en X.

Además, el mandatario autonómico ha remarcado que es "muy importante" seguir las indicaciones y recomendaciones de Protección Civil.