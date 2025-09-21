Protección Civil ha advertido del peligro de las fuertes precipitaciones caídas en Cataluña

Incidencias por tormentas en Cataluña: 27 evacuados en el funicular de Montserrat y problemas en carreteras, trenes y aeropuertos

Compartir







Las intensas lluvias que están cayendo este domingo en Cataluña y que en las últimas horas se han concentrado en las del Ebro y en el entorno de Barcelona, han obligado a Protección Civil ha pedir precaución a la ciudadanía. En especial, desde Protección Civil se ha pedido a los vecinos de las comarcas catalanas de l'Anoia, Alt Penedès, Bages, Maianès y Alt Camp que tengan especial atención debido a la gran cantidad de agua que están dejando las precipitaciones.

PUEDE INTERESARTE Las fuertes lluvias en Barcelona obligan a evacuar a 27 personas de un funicular

Desde el departamento de Seguridad Ciudadana de la Generalitat de Cataluña también se han lanzado avisos y recomendaciones a la población para que se eviten desplazamientos innecesarios, no acercarse a zonas inundables, sótanos e informarse de las alertas lanzadas por la Aemet en caso de tener que salir de casa.

Precaución ante la crecida de los ríos

Hay que destacar que la crecida de los ríos puede verse afectada por las grandes trombas de agua que está dejando el temporal en la zona. El río Riudebitlles ha alcanzado un caudal de peligro, con 59 metros cúbicos por segundo, a su paso por la localidad de Sant Quintí de Mediona (Barcelona), ha informado la Agencia Catalana del Agua (ACA).

PUEDE INTERESARTE Qué es el chorro polar que dejará lluvias torrenciales

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Las intensas lluvias que caen este domingo en Cataluña, que en las últimas horas se han concentrado en las del Ebro y en el entorno de Barcelona, han hecho subir rápidamente el nivel y el caudal de ríos y rieras, por lo que la ACA ha pedido a los ciudadanos "mucha precaución y evitar acceder" a las inmediaciones de los mismos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Según la ACA, las lluvias de las últimas horas están haciendo subir el caudal especialmente en las comarcas de Anoia y Alt Penedès, en la provincia de Barcelona. En la cuenca del río Llobregat, los aforos de la ACA anotan 266 metros cúbicos por segundo en El Papiol y 60 metros cúbicos en Castellbisbal.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El río Ripoll a su paso por Montcada i Reixac arrastra un caudal de 30,3 metros cúbicos por segundo mientras la riera de Rubí experimental también un importante aumento.

Las lluvias han ocasionado que, en la última hora, el número de llamadas al teléfono de emergencias 112 se haya duplicado para alcanzar los 400 avisos, sobre todo por incidencias en el Vallès Occidental.

A consecuencia de las lluvias se ha cortado en esa comarca la carretera C-58 a si paso por Terrassa, y se registran problemas por acumulación de agua en varios tramos de la autopista AP-7, según Protección Civil.