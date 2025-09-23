Este martes volverá a ser un "día fresco para la época", con temperaturas entre 5 grados y 10 grados por debajo de lo normal

Este lunes arrancaba el otoño con tiempo fresco y temperaturas inferiores a las habituales para la época. Hasta mediados de esta semana, "las temperaturas se situarán entre 5 y 10° por debajo de lo normal para esta época", ha asegurado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo.

"El descenso térmico se notará especialmente en la mitad norte" y sobre todo en las mínimas, aunque está prevista una subida de temperaturas para la segunda mitad de la semana, ha añadido.

A partir del jueves la tendencia más probable es hacia un progresivo ascenso térmico; de cara al fin de semana, los valores diurnos serían altos incluso para la época. Se podrían superar los 30° en puntos del nordeste peninsular y en amplias zonas del centro y del sur; en el Guadalquivir incluso los 32 a 34°.

Este martes volverá a ser un "día fresco para la época", con temperaturas entre 5 grados y 10 grados por debajo de la normal en zonas de la mitad norte y con alguna helada en áreas de montaña y en puntos del interior como en Teruel, Soria, Salamanca, Segovia, León, Burgos o Ávila, con amaneceres de 5 grados o algo menos.

Por la tarde, en el norte y amplias zonas de Castilla y León las máximas estarán por debajo de 20 grados, mientras que en el bajo Guadalquivir se superarán los 30-32 grados.

Continuarán las lluvias en el Cantábrico y en Los Pirineos y también podrán producirse chubascos localmente fuertes en Cataluña y Baleares; el viento soplará del norte con fuerza en la mitad norte peninsular incrementando la sensación de día desapacible.

El miércoles descenderán las temperaturas nocturnas, con valores por debajo de los 5 grados en el centro y norte peninsular: León alcanzará mínimas de hasta 2 grados, mientras que Soria rondará 1 grado, rozando prácticamente la helada. Durante el día, los valores no variarán demasiado y se mantendrán todavía frescos para la época.

Con respecto a las lluvias, en la mitad norte serán en general escasas, mientras que en el Mediterráneo, sobre todo en Cataluña y Baleares, persistirán los chubascos, incluso podrán ser localmente fuertes.

A partir del jueves, la "tendencia más probable apunta hacia un progresivo ascenso de las temperaturas de cara al fin de semana", con valores diurnos altos para la época que dejarían hasta 30 grados en el nordeste peninsular y en amplias zonas del centro y del sur de la península, incluso por encima de 32-34 grados en el Guadalquivir.

Las precipitaciones serían escasas aunque podrían darse de forma débil en puntos del área mediterránea peninsular y en Baleares, además de en Galicia, por la llegada a esta comunidad de un frente frío