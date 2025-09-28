Trabajo recuerda que se disponen de "cuatro días retribuidos" si se trabaja en las zonas en las que se ha activado la alerta naranja y roja por la borrasca

Última hora del huracán Gabrielle convertido en borrasca extratropical

Compartir







La borrasca extratropical que recorre la península dejará mucha lluvia durante muchas horas en diferentes puntos de España como en las comarcas del delta del Ebro, donde se pueden superar los 200 litros por metro cuadrado en 24 horas, o en el litoral de Valencia.

Por eso, desde el Gobierno y desde Protección Civil se han lanzado varias alertas y recomendaciones ciudadanas para pedir prudencia y aconsejar que se eviten desplazamientos innecesarios y que se salga de casa "si no es por una causa vital".

PUEDE INTERESARTE La Aemet avisa del paso de la borrasca extratropical Gabrielle

El recordatorio del ministerio de Trabajo

Desde el ministerio de Trabajo y Economía Social se ha lanzado un recordatorio a través de sus redes sociales en el que se vuelve a informar a todos aquellos trabajadores que se encuentren en alguna zona donde estén activados los avisos naranjas o rojos que pueden reducir o modificar su jornada.

En concreto, el ministerio presidido por Yolanda Díaz ha informado a los trabajadores que "cuando se emite una alerta naranja o roja por clima adverso puedes reducir o modificar tu jornada".

PUEDE INTERESARTE Emergencias envía un mensaje Es-Alert a los móviles de Castellón y Valencia

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Además, el ministerio de Trabajo también ha apuntado que los trabajadores disponen de cuatro días de permisos retribuidos por imposibilidad de acudir al centro de trabajo hasta que desaparezcan las circunstancias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Protección Civil avisa a la ciudadanía a través de un mensaje Es-Alert

Hay que recordar que, desde Protección Civil, se ha enviado este domingo un mensaje Es-Alert a la población, con un aviso a los teléfonos móviles, alertando del riesgo de inundaciones en el litoral norte de Castellón y el litoral de la provincia de Valencia.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El aviso consiste en un mensaje con una imagen con texto sobreimpreso explicando el motivo, lugar y hora de la alerta acompañado de una fuerte y persistente alerta sonora.

"Alerta Protección Civil: riesgo de inundación en el LITORAL DE VALENCIA por fuertes lluvias. Hora estimada de comienzo conforme Aemet 04:00 del 29/09/2025. Evite desplazamientos. No cruce zonas inundables y respete los cortes de tráfico. No realice actividades en cauces y en sus proximidades. Si está en zonas inundables, busque zonas altas o suba a un piso superior. Siga las indicaciones de las autoridades. Evite llamadas innecesarias", indica Protección Civil desde el mensaje enviado a los ciudadanos.

Extremar las precauciones ante las fuertes lluvias que se esperan

Según ha informado Emergencias de la Generalitat, ante los avisos de nivel rojo por lluvias comunicados por la Aemet, el Centro de Coordinación de Emergencias ha enviado un mensaje de alerta a los teléfonos móviles de la población de las zonas que pueden verse afectadas, el litoral norte de Castellón y el litoral de Valencia.

Emergencias solicita máxima precaución ante estos avisos, cuyo inicio está previsto a partir de las 20:00 horas de hoy en el litoral norte de Castellón y las 4:00 horas de la madrugada de mañana en el litoral de Valencia.

Recuerda, además, que el resto de la Comunitat Valenciana también se encuentra en nivel naranja y amarillo por lluvias, por lo que se aconseja también extremar todas las precauciones y estar pendientes de cualquier cambio en el nivel de los avisos.

Las recomendaciones de Protección Civil

El mensaje apela asimismo a evitar desplazamientos, a no cruzar zonas inundables y a respetar los cortes de tráfico, y aconseja no realizar actividades en cauces y sus proximidades.

En el caso de encontrarse en una zona inundable, recomienda buscar una zona alta o subir a un piso superior, y en todo caso señala la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades.

Por otro lado, el texto del Es-Alert pide que se eviten las llamadas innecesarias, recuerda llamar al 112 en caso de cualquier emergencia y comparte un enlace donde consultar con más detalle todas las recomendaciones para estos casos.

El lunes y el martes, las jornadas más complicadas por la borrasca extratropical

No obstante, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado de que este lunes y martes serán los días más adversos del episodio de fuertes lluvias provocado por el exhuracán 'Gabrielle', convertido en borrasca, y que ha provocado que la activación del aviso rojo en Tarragona, Castellón y Valencia.

En concreto este lunes será uno de los días más adversos y desde primeras horas se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes y persistentes en la Comunidad Valenciana extendiéndose durante la tarde a otras zonas del interior sureste.

Las mayores intensidades y los mayores acumulados se esperan en el centro y sur de la Comunidad Valenciana, y especialmente en la provincia de Valencia, entre el lunes y la primera mitad del martes, cuando podrían superarse los 250-300 litros por metro cuadrado con intensidades torrenciales.