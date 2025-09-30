La Aemet mantiene el aviso naranja en el Mediterráneo con lluvias muy fuertes y persistentes

La Aemet prevé peligro importante por lluvias fuertes en la primera mitad del día y se espera que por la tarde vayan a menos

Las fuertes lluvias se ceban con Zaragoza y alrededores: calles, garajes y hospitales anegados

La borrasca extratropical Gabrielle que afecta al este del país seguirá notándose este martes en la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Baleares. Los restos del huracán Gabriel transformado en una profunda borrasca ha dejado tiempo muy inestable a orillas del Mediterráneo y este martes se seguirán viendo fuertes tormentas.

Si bien el temporal irá remitiendo a lo largo del día de hoy, en la primera mitad del día se seguirán viendo fuertes precipitaciones en la Comunidad Valenciana y en la región de Murcia. Además, también se pide precaución por las tormentas que podrán ser virulentas en la mayor parte del archipiélago balear, al este de Andalucía y al este de Castilla-La Mancha, donde las lluvias van a ser un poco más débiles.

Sin embargo, en el resto de España se van imponiendo las altas presiones, que es el preludio de lo que está por llegar el resto de la semana. Hoy martes se espera un tiempo mucho más tranqui Habrá un tiempo mucho más tranquilo a partir de mañana miércoles. Las temperaturas se mantienen muy suaves, en torno a los 25 grados de máxima en la mayor parte del país, salvo a primeras horas del día, sobre todo en Castilla y León, donde no se van a rebasar los 10 grados.

La Aemet prevé para este martes que se mantenga la inestabilidad en el centro este y en el sudeste peninsulares y en Baleares, bajo la influencia de una vaguada fría en altura. Así, desde primeras horas predominarán en esas zonas cielos nubosos o cubiertos y se darán precipitaciones con tormenta, con probabilidad de que sean localmente fuertes y/o persistentes en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares, así como localmente muy fuertes en litorales de Valencia, Alicante, Cartagena, Mallorca y Pitiusas.

Por la tarde se formará abundante nubosidad de evolución en las mitades sur y sudeste, con posibles chubascos dispersos, que serán más probables en el Pirineo oriental y estarán acompañados de tormentas ocasionales en montaña del tercio sudeste. Además, se espera un tiempo estable en el tercio noroeste peninsular, con cielos poco nubosos, además de nubosidad baja matinal en regiones del extremo norte y de alguna llovizna ocasional en el Cantábrico.

En Canarias se prevén cielos nubosos en los nortes, con posibilidad de precipitaciones débiles en las orientales y medianías de las montañosas, así como con intervalos de nubes altas en el resto. Además, se esperan probables nieblas matinales en el Estrecho y regiones de los tercios norte y este peninsulares.