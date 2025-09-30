Carlos Plá Europa Press 30 SEP 2025 - 14:41h.

El desmoronamiento de esta estructura se ha producido en el barrio de la Almassereta, uno de los más castigados en la zona cero de la DANA

ValenciaLas fuertes lluvias que han mantenido a la provincia de Valencia durante 20 horas en Alerta Roja, han provocado el derrumbe de un talud en el barranco del Poyo a su paso por Picanya (Valencia). Afortunadamente, el desmoronamiento de esta estructura se ha producido de madrugada y no ha provocado ningún daño personal. De hecho, los vecinos que viven en la zona no se han dado cuenta hasta que no han salido de sus casas esta mañana.

Este incidente se ha producido en uno de los puntos más castigados por la DANA que asoló la provincia de Valencia, la calle Almassereta de Picanya, que transcurre junto al barranco y donde todavía hay varias viviendas que siguen en ruinas, después de que se vieran afectadas por las inundaciones del pasado 29 de octubre.

Como consecuencia de la DANA, la Confederación Hidrográfica del Júcar estaba realizando en esa zona unas obras de mejora del barranco y justo en el punto donde se ha venido abajo el talud, está prevista la construcción de una pasarela con carril bici que cruza la rambla.

500 incidentes durante la alerta

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha cifrado en 500 las incidencias desde el inicio del temporal de lluvias que afecta estos días a la Comunitat Valenciana, que se han traducido en más de 650 llamadas recibidas por el teléfono 112. Sin embargo, ha resaltado que no se han registrado problemas de carácter "relevante" y que "muchas de ellas" se han repuesto "rápidamente".

Así lo ha expuesto en una entrevista este martes en À Punt en la que ha informado de la última hora del temporal de lluvias, que ha provocado "retrasos en Cercanías" y "alguna variación" en la red de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) a última hora del lunes. Ante esta situación, ha valorado que todas las administraciones trabajan "constantemente para reponer cualquier incidencia que se pueda producir".

El titular de Emergencias ha indicado que durante la pasada noche ha llovido con intensidad especialmente en la ciudad de València y en su área metropolitana, en localidades como en Massanassa o Catarroja.

Preguntado por la situación en las zonas afectadas por la DANA del 29 de octubre del pasado año y por cómo ha respondido en ellas el alcantarillado en las últimas horas, ha destacado que por parte de la Generalitat se ha reforzado el dispositivo y los efectivos en estas localidades para estar "al lado de la ciudadanía".

Valderrama ha admitido que los cauces y barrancos "están muy afectados" tras las inundaciones de hace casi un año, como también el alcantarillado, así como "la sensibilidad de la ciudadanía ante una situación que le recuerda a lo que fue la dana". "Pero que no tiene nada que ver con este fenómeno", ha matizado.