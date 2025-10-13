Antoni Mateu 13 OCT 2025 - 05:00h.

Un nuevo estudio muestra cuáles son los puntos de inflexión a los que ha llegado la Tierra en materia de calentamiento global

El cambio climático --a pesar de los avances que se toman en la materia-- sigue aumentando los puntos de inflexión a los cuales la Tierra está llegando debido al aumento de las temperaturas globales. Ahora una nueva investigación en el marco del segundo informe Global Tipping Points Report expone a lo que se enfrenta la humanidad en el caso de que las medidas actuales no se aceleren.

El estudio, liderado por Global Systems Institute (Universidad de Exeter), llega a la conclusión de que "estamos alcanzando rápidamente múltiples puntos que pueden desencadenar en una transformación de nuestro mundo, con consecuencias devastadoras para las personas y para la naturaleza. Es alarmante". ¿El remedio para frenarlo? El equipo de investigaciones, liderado por el profesor Tim Lenton, explica que "se han de aplicar cambios inmediatos y tomar acciones sin precedentes por parte de los líderes en la COP30".

Estos son los tres puntos de inflexión críticos a los que hemos llegado

Las barreras de coral --uno de los 'guardianes' medioambientales más importantes-- experimentan una "mortalidad sin precedentes" debido al blanqueamiento de estos. Actualmente la investigación explica que el umbral de temperatura alcanzado es de 1,4 grados de media. Sin embargo, "aunque se estabilice el calentamiento en 1,5 grados, las barreras de coral tienen un 99% de probabilidades de estar en un punto de no retorno" en cuanto a mortalidad.

Sin embargo, el coral no es lo único que está en juego. También se habla de la AMOC --la circulación del vuelco meridional del atlántico--. Esta es la 'cinta transportadora' que regula las temperaturas a nivel global, y es el sistema de corrientes que transporta agua cálida desde el ecuador hacia el norte, y agua fría desde el norte hasta el sur del planeta. El estudio señala que, aún por debajo del umbral de los 2 grados, esta puede verse "en riesgo de colapso": "Si esto llegase a suceder, tendríamos inviernos mucho más duros en el norte y el este de Europa, interrumpir las lluvias monzónicas de África occidental y en la India y podrían disminuir las producciones agrícolas en todo el mundo", explican.

También la Selva Amazónica es otro de los focos de atención: "con la subida de temperaturas se podría desencadenar la muerte generalizada, debido a una combinación entre cambio climático y deforestación".

Pero no todo es negativo

A pesar de las situaciones que se exponen encima de la mesa --junto con las consecuencias que se pueden desencadenar--, la investigación también ilustra los puntos de inflexión positivos en la lucha contra el cambio climático.

Uno de los puntos críticos en cuanto a emisiones de CO2 a escala global es la generación de electricidad. El auge de las renovables --que han dado el sorpasso al carbón este mes de octubre y por primera vez en la historia--, la adopción de movilidad eléctrica en aumento o una mayor capacidad de almacenamiento de energía son los más importantes. Aunque el informe remarca "que pueden acelerarse más".

Además, también se mencionan otros elementos como el transporte sostenible, la producción de hidrógeno verde --en Brasil, nación que acoge la COP30--, así como diferentes programas de acción y restauración de la biodiversidad.