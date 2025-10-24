La subida de temperaturas se nota en sitios como Andalucía, Murcia y Galicia

La huella de la borrasca Benjamín: olas de hasta 13 metros, fuertes rachas de viento y techos arrancados

La nubosidad sigue en toda España menos en el tercio sur, donde predominan los cielos despejados. Se esperan lluvias en Galicia, el Cantábrico, el norte de Extremadura y el Sistema Central. Y, de forma más débil, en el noroeste, Baleares y norte de Canarias, tal y como informa la AEMET.

La subida de temperaturas se nota hoy en sitios como Andalucía, Murcia y Galicia, pero bajan ligeramente en el resto. Canarias es el único sitio donde se mantienen sin cambios. Los vientos de poniente persisten con gran fuerza en zonas cantábricas y de tramontana en el Ampurdán, y se esperan heladas débiles en las montañas del norte.

Las lluvias se centran en el interior peninsular

España sigue bajo la influencia de la circulación atlántica, lo que da paso a la humedad y cielos nubosos en la mayor parte del país. Sólo en el tercio sur peninsular predominan cielos poco nubosos o despejados. Las lluvias se centran en el interior del centro peninsular y alcanzan zonas del Sistema Central e Ibérico y de forma más débil, noroeste peninsular y zonas del Cantábrico.

Las temperaturas más altas se dejan notar en Andalucía, interior sureste peninsular, meseta Norte y Galicia y en descenso en el resto peninsular y Baleares. Predominan vientos flojos de componentes sur y oeste en la península aunque pueden tener intervalos fuertes en el Cantábrico y Ampurdán. Las heladas débiles se dejan notar en las cordilleras de la mitad septentrional.

Alerta amarilla por fenómenos costeros

El Principado de Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco están en alerta amarilla por fenómenos costeros. Una calma que anticipa lo que llega este fin de semana con un nuevo frente que producirá lluvias en gran parte de la mitad septentrional y en el norte de Extremadura. Podrán ser fuertes en Galicia, la meseta castellanoleonesa, la Cordillera Ibérica y el Sistema Central. Aunque en zonas como Murcia y Andalucía se alcanzarán máximas que superarán los 30ºC.

A partir del domingo, las precipitaciones se extienden hacia el este y sur del país, alcanzando el Mediterráneo y Baleares. La entrada de una masa de aire de procedencia polar traerá consigo que baje la cota de nieve en el Pirineo y la Cordillera Cantábrica. Las temperaturas bajarán y en la mitad norte se podrán registrar mínimas de 5ºC.