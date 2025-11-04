A partir del miércoles vuelven las lluvias y se irán extendiendo poco a poco

En Galicia habrá fuertes lluvias, rachas de viento intensas y una situación costera alterada

A partir de este miércoles vuelven las lluvias y empiezan a bajar las temperaturas poco a poco hasta alcanzar un ambiente otoñal. Un sistema frontal atlántico se adentra por el noroeste peninsular y nos deja avisos en Galicia por fuertes precipitaciones, vientos significativos y una situación costera alterada.

En el resto del territorio habrá intervalos de nubosidad con chubascos probables en el extremo sur y también en Baleares. Se necesitará precaución con las nieblas a primera hora, ya que pueden dificultar la visibilidad especialmente en el este.

25 grados en Sevilla y Murcia

En cuanto a las temperaturas, las máximas ser�án tan suaves que incluso nos pueden invitar a llevar la chaqueta en la mano, con 25 grados en Sevilla y en Murcia, también 23 en el tercio norte, y será mañana cuando las lluvias se extenderán en el resto del territorio. Las temperaturas nocturnas pueden subir ligeramente y se notará especialmente en el interior. En el resto del territorio no habrá grandes variaciones.

Este sistema frontal se extenderá por todo el territorio dejando fuertes lluvias y chaparrones tormentosos que afectan al centro, noroeste e incluso al suroeste.

Grandes probabilidades de lluvia en Cataluña

En el Mediterráneo, habrá cielos parcialmente nublados con probabilidad de lluvias sobre todo en Cataluña. Además, habrá rachas de viento que ya empiezan a ser significativas en el área del Ampurdán, también en el tercio norte y temperaturas que no van a variar demasiado.