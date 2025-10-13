Carlos Plá Valencia, 13 OCT 2025 - 19:46h.

Las intensas precipitaciones han convertido las calles de la ciudad Ducal en ríos, como el paseo Germanías donde el agua casi cubría los neumáticos de los coches

La DANA en Tarragona deja rescates al límite, una anciana flotando en una nevera: "Terrorífico no hay palabras para describirlo"

A las 11 de la mañana de este lunes ha comenzado a jarrear en Gandía y en toda la comarca de la Safor, donde Aemet ha declarado la Alerta Roja por lluvias extremas junto a la comarca de la Ribera Baja. En tan solo una hora han caído 100 litros por metro cuadrado y en dos se han superado los 120.

Una impresionante tromba de agua que ha convertido las calles en ríos. En el paseo de Germanías, la principal vía de Gandía, el agua llegaba hasta la rodilla de los pocos peatones que circulaban por la calle y cubrían practicamente los neumáticos de los coches. Una escena que se ha repetido en diferentes puntos de la ciudad Ducal, como en el polígono industrial de la Vital.

Según los registros de las 12:30 se habían acumulado 120 l/m2 en Gandia, 102 de ellos en una hora; 107 l/m2 en Benirredrà, 85 de ellos en una hora; 81 l/m2 en Benifairó de la Valldigna; 76 l/m2 en Beniflà; 74 l/m2 en Rafelcofer; 72 l/m2 en Palmera; 65 l/m2 en Favara, y 62 l/m2 en Simat de la Valldigna, según los datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Alerta Roja

Aemet ha explicado que la causa de estás lluvias torrenciales es un sistema convectivo de mesoescala que descarga con intensidad torrencial en estas comarcas. Ante esta situación Aemet ha activado la Alerta Roja en un primer lugar hasta las 15 horas de este lunes, y posteriormente la ha ampliado hasta las 23:59 horas.

Mientras, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) ha activado la alerta roja por lluvias para este mismo lunes en el litoral sur de Valencia y ha enviado un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles de la población de estas zonas,

Ante la alerta meteorológica, el Ayuntamient de Gandía ha convocado una reunión del CECOPAL (Centro de Cooperación de Operativa Local) para analizar la situación. Desde el consistorio se ha pedido la máxima precaución a la población, a los que han recomendado quedarse en casa y evitar desplazamientos.

Incidencias

Como consecuencia de las lluvias se han registrado numerosos incidentes en comercios y bajos viviendas y los bomberos han tenido que acudir a realizar algún achique de agua.

Las precipitaciones también han provocado en su momento más álgido el corte de la la Línea C1 de Cercanías entre Valencia y Gandía. A estas horas, ya está reestablecido el tráfico ferroviarios, aunque los trenes circulan con retrasos. Para más información, consultar la web y las redes sociales de Cercanías Valencia.