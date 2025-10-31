Rocío Amaro Europa Press 31 OCT 2025 - 12:09h.

El hombre de unos 53 años que resultó herido grave al caerle encima la estructura de un toldo en Gibraleón (Huelva) debido al tornado, ha fallecido en la noche de este jueves en el hospital

Nivel rojo en Huelva por lluvias torrenciales: "El agua ha caído con la marea llena y eso lo ha complicado todo"

HuelvaEl hombre de unos 53 años que resultó herido grave al caerle encima la estructura de un toldo en la calle Juan XXIII de Gibraleón (Huelva) debido al tornado que afectó al municipio el pasado miércoles, finalmente ha fallecido en la noche de este jueves, según han confirmado fuentes municipales a Europa Press.

As�í, estas fuentes han señalado que al hombre se le está practicando la autopsia durante la mañana de este viernes y cuando finalice será trasladado al tanatorio municipal.

Este hombre fue herido grave el pasado miércoles cuando se le cayó una estructura de una terraza a consecuencia del tornado que afectó al municipio olontense y que causó destrozos de diversa consideración.

Un equipo sanitario del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (Suap) junto a efectivos del 061 se desplazaron al lugar para atender al herido que presentaba un traumatismo craneoencefálico y que ha tenido que ser reanimado por los sanitarios y que consiguieron estabilizarlo y trasladarlo al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Una vez en el hospital fue ingresado en la UCI, pero finalmente ha fallecido en la noche de este jueves.

Se trata de la única víctima mortal del temporal que azotó a la provincias de Huelva y Sevilla el pasado miércoles y que hizo que la Aemet elevará el aviso rojo en el litoral, Condado y Andévalo onubenses. Las lluvias generaron más de un millar de incidencias en la región (1.346), la mayoría en la provincia de Sevilla. Este temporal ha dejado otra persona herida en Carmona, Sevilla.

Los pueblos de Huelva afectados por las lluvias del miércoles evalúan los daños y continúan las tareas de limpieza

Los pueblos, sobre todo del litoral, afectados por el temporal de este miércoles continúan las tareas para recuperar la normalidad, por lo que los dispositivos de limpieza continúan funcionando, al tiempo que evalúan los daños y plantean ayudas y la apertura de oficinas para que los vecinos puedas reclamas las deficiencias.

De este modo, en Isla Cristina, su alcalde, Jenaro Orta, ha explicado a Europa Press, que los operarios han continuado con las tareas de limpieza y las labores de protección, sobre todo, en la zona de los colegios, también en el arbolado de gran porte, "para determinar si quedaban algunas ramas que estuvieran rotas y que estuvieran para caerse".

Además el alcalde ha señalado que se está "valorando exhaustivamente los daños producidos" ante la posibilidad de que desde el Gobierno "catalogue este tipo de inclemencia meteorológica como susceptible de ser subvencionada".

"Si es así, tenemos que tener todos los datos, como ya estamos haciendo, reportajes fotográficos, vuelos con drones, etc., para después facilitarle a la Administración todos los datos y saber exactamente si nos van a ayudar o colaborar con nuestra Administración para solventar todos los problemas que tenemos", ha comentado.

Otro de los municipios más afectados por las lluvias fue Ayamonte, de hecho la Policía Local atendió una cuarentena de incidencias y otra decena a través del 112, se produjo entrada de agua en algunas viviendas y locales, provocado por los 70 litros de agua/m2 que cayeron en 40 minutos.

Además, técnicos de la Junta de Andalucía y técnicos municipales han evaluado los daños en el colegio Padre Jesús, cuyo techo se cayó a una clase, aunque fue cuando no había nadie en el centro educativo, de hecho, según han señalado desde el Ayuntamiento "ya se está trabajando en ello" y se está estudiando las posibles vías de ayudas y finalización para su arreglo.

Por su parte, el Ayuntamiento de Moguer ha puesto a disposición de las personas afectadas las oficinas de la Mancomunidad para que puedan notificar los daños sufridos para, con esta información solicitar la 'Zona afectada especialmente por el temporal'. En este sentido, ha recomendado que los daños sufridos sean notificados a las compañías aseguradoras y al Consorcio de Compensación de Seguros.

De otro lado, el Ayuntamiento de Gibraleón continúa con los trabajos para limpiar y retirar los restos de ramas y árboles caídos a causa del temporal en las zonas afectadas por las lluvias y por el tornado que asoló al pueblo durante la tormenta. Desde el Consistorio han indicado a Europa Press que la alcaldesa, Lourdes Martín, junto a miembros de su equipo de Gobierno y técnicos, se encontraban visitando las zonas dañadas para hacer una valoración de los daños, que se expondrá este viernes en el pleno donde, indican, también se valorará la posibilidad de pedir la declaración de zona catastrófica.

Coordinación y esfuerzo

Asimismo, el Ayuntamiento de Almonte ha hecho balance de la situación tras las intensas lluvias que dejaron en la localidad hasta 176 litros por metro cuadrado, convirtiéndose en el municipio "más afectado" de la provincia y uno de los que más precipitaciones acumularon en toda España.

Las incidencias se concentran principalmente en Almonte, mientras que en El Rocío y Matalascañas también se registraron episodios de lluvia intensa, aunque con menor repercusión. En el núcleo almonteño, se produjeron apagones eléctricos en distintos puntos, aunque solo diez de los 52 cuadros de suministro saltaron, restableciéndose progresivamente durante la jornada. En Matalascañas, continúan los trabajos de reparación eléctrica en zonas del sector K y el final del paseo marítimo.

Algunos edificios públicos presentan principalmente daños en cubiertas, y el Ayuntamiento mantiene contacto directo con los centros educativos. En las escuelas infantiles, la más afectada ha sido el colegio 'Doñanita', que concluye hoy las tareas de limpieza, junto a otras incidencias leves en el centro infantil 'El Zampullín'.

Desde el primer momento, el consistorio ha reforzado el servicio de baldeo, ha ampliado el punto de acopio de residuos, instalado más contenedores y organizado equipos especiales de limpieza para la retirada de muebles y enseres dañados. Además, el Área de Servicios Sociales, actuó de forma intensa durante la jornada de ayer, atendiendo especialmente a personas con dependencia.

Los caminos rurales continúan monitorizándose, y se han balizado zonas de arroyos y dehesas para la prevención del tráfico. El Ayuntamiento ha solicitado maquinaria adicional para acometer las reparaciones necesarias en las zonas rurales, las más dañadas por el temporal.

Solicitar ayudas al Gobierno

De este modo, ante la posibilidad de solicitar ayudas al Gobierno central o la posibilidad de que se declare "zona catastrófica", desde la Subdelegación del Gobierno han explicado a esta agencia que los alcaldes deben solicitar a través de Subdelegación del Gobierno la declaración de 'Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil' (art. 23 Ley Sistema Nacional de Protección Civil) que será en su caso declarada por Acuerdo del Consejo de Ministros y aprobadas las ayudas correspondientes.

Así, estas ayudas serán objeto posterior de convocatoria. Este procedimiento "ya lo conocen los municipios afectados", pero desde la Subdelegación han asegurado que se están poniendo en contacto con ellos para "que comuniquen los daños producidos y soliciten la correspondiente declaración".