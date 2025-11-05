Alberto Rosa 05 NOV 2025 - 17:24h.

La tromba ha dejado numerosos daños materiales en coches y locales de la ciudad

Las lluvias torrenciales en Cáceres esté miércoles están provocando anegaciones en calles y llegando incluso a arrastrar vehículos contra otros. La tormenta que se ha producido en torno a las 14:00 horas ha sembrado el caos en numerosas vías, entre ellas la calle Túnez, en la estación de autobuses, donde numerosos coches han quedado dañados y casi sepultados por el agua.

Tal y como recoge Europa Press, la zona de la Ronda de San Francisco y la avenida de la Hispanidad han sido otras de las afectadas por las fuertes lluvias que han llegado acompañadas de aparato eléctrico y fuertes vientos.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y el director de Emergencias y del 112 de la Junta de Extremadura, Fernando Manzano, junto al concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Muriel, han visitado las zonas más afectadas como la Ronda de San Francisco, en la zona del puente, que también ha resultado dañada por la tormenta de agua y viento.

"Una tromba de agua de esas dimensiones es muy difícil de controlar", ha dicho el alcalde, que ha recordado que precisamente la rotonda del puente San Francisco está ahora mismo en obra para mejorar el colector e incrementar la capacidad de recogida.

Otro punto con problemas ha sido la calle Túnez, "donde generalmente la red de saneamiento se colapsa", y ha tenido dificultades con el tráfico en varios puntos de la ciudad, teniendo en cuenta la hora que se ha producido la tromba de agua, en torno a las dos del mediodía, que coincide con las entradas y las salidas de los colegios.

"Afortunadamente no hay que lamentar daños personales, lo cual es algo importante. Daños materiales estamos valorando ahora mismo con los servicios de emergencia, los daños que se han producido tanto en mobiliario urbano como en vehículos, fundamentalmente", ha dicho Mateos, que ha añadido que en algunas zonas también han caído ramas como consecuencia del fuerte viento que ha azotado la ciudad.

Tal y como se puede apreciar en vídeos que se han hecho virales en redes, el agua llegaba por las caderas a los efectivos que trabajan para desatascar las tuberías. Cáceres se encontraba en alerta naranja y había cerrado al público los parques perimetrales de la ciudad. Además, el ayuntamiento ha pedido precaución a la ciudadanía si se transita por zonas de arboleda y se recomienda guardar objetos que puedan ser desplazados por el viento, toldos, tiestos, etc, además de evitar protegerse en muros, tapias o árboles.

Del mismo modo, ha recordado que en casos de alera naranja hay que seguir las instrucciones del 112. En caso de tener que circular por carreteras, hacerlo prestando atención a la hora de realizar adelantamientos, especialmente a vehículos de mayor volumen, y al pasar por túneles o viaductos.