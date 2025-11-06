Claudia Barraso 06 NOV 2025 - 06:00h.

Las lluvias y el fuerte viento seguirán azotando en zonas del norte, especialmente en las costas gallegas y a orillas del cantábrico

Un tornado sorprende en La Zarza, en Extremadura, y arrasa viviendas y calles

Galicia sigue estando en el punto de mira por un frente que deja todavía este jueves 6 de noviembre fuerte viento y un peligroso oleaje. Rosemary Alker explica desde el plató de Informativos Telecinco cuál es la previsión para esta jornada. "El oleaje va a seguir siendo muy intenso en las costas gallegas. Mucha precaución porque seguimos esperando olas de entre cuatro y cinco metros de altura, además de fuertes rachas de viento".

Tras una jornada muy ventosa en la mitad norte peninsular, este jueves precaución porque seguimos hablando de viento, de oleaje, de lluvias y también de nevadas, todo debido a un frente frío que nos va a cruzar de oeste a este en la mayor parte de la península. Después de jornadas de muchas lluvias generalizadas en el centro peninsular y también nevadas por encima de los 1.500 metros en zonas del Pirineo, esta jornada vuelve a ser un día ventoso, aunque no tan fuerte como ayer miércoles"

Precaución por fuertes rachas de viento

"Mucha precaución nuevamente si van a coger el coche en zonas de puerto de la mitad norte peninsular, porque las rachas siguen rebasando, atención, los 100 km/h. Además, veremos tormentas durante la segunda mitad del día, algo más intensas en Cataluña, en Baleares, también lluvias fuertes a orillas del Cantábrico y de manera más debilitada en zonas del centro peninsular. En ambos archipiélagos hablamos de lluvias generalizadas y tan solo en la mitad sur del país veremos muchas nubes, pero nada de precipitación.

"En cuanto a las temperaturas se refiere, tras el paso de este frente frío, bajan los termómetros en la mayor parte de España. Este jueves a tocar abrigarse porque va a ser una jornada fresca, con mínimas que rozan tan solo los cinco grados en muchos puntos del país. Y de cara al viernes tenemos otro nuevo frente que volverá a dejar lluvias generalizadas en la mayor parte de España, acompañadas de mucho viento".