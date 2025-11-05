Las zonas más afectadas son las comarcas de Ronda y Sol y Guadalhorce

Vuelven las lluvias y bajan las temperaturas a partir de este miércoles: avisos en Galicia por fuertes precipitaciones

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) eleva el nivel de alerta a naranja en Málaga por trombas de agua de hasta 30 litros por metro cuadrado en solo una hora. Las zonas más afectadas son las comarcas de Ronda y Sol y Guadalhorce. El aviso se extiende desde las 18:00 horas y las 23:59 horas.

La Aemet mantiene el aviso amarillo por lluvias de hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora en el resto de comarcas: en Antequera y Axarquía. La agencia no descarta la formación de tornados o trombas marinas y avisa que la alerta amarilla por tormentas está en toda la provincia.

Huelva, Sevilla, Málaga y Cádiz, en alerta naranja por lluvias

El aviso naranja por lluvias se extiende a las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz y Málaga, a las comarcas de Ronda, Sol y Guadalhorce. En la provincia de Huelva, el aviso naranja está activo desde las 12:00 horas hasta la 18:00 horas. En Sevilla, desde las 14:00 horas hasta las 20:00 horas y en Cádiz, desde las 16:00 horas hasta las 22:00 horas. En los tres casos, se esperan precipitaciones acumuladas de 30 litros por metro cuadrado en una hora.

La lluvia y el viento llegan a Galicia por una borrasca que está muy cerca de la Comunidad Autónoma. Los cielos están nublados con lluvias fuertes en el sur y oeste del territorio y pueden ser localmente tormentosas. No se descartan algunos copos de nieve en las cumbres más altas durante la noche.

Las temperaturas son altas pero irán descendiendo durante el día. El viento soplará de componente sur fuerte, con ráfagas muy fuertes en el litoral y en zonas altas en la primera mitad de la jornada, rolando a oeste-noroeste al final del día.

Sevilla activa el Plan Territorial de Emergencias en Fase Preemergencia Nivel 1

El Ayuntamiento de Sevilla activa el Plan Territorial de Emergencias en Fase Preemergencia Nivel 1, con la activación de todos los servicios municipales por las fuertes lluvias, tormenta y viento durante el día. El consistorio avisa en redes sociales que los fenómenos adversos serán visibles desde las 14:00 horas hasta las 20:00 horas.

En Sevilla hay avisos de nivel naranja por lluvias y por tormentas y amarilla por viento con rachas de hasta 70 kilómetros por hora. Se esperan tormentas con abundante aparto eléctrico y no se descarta granizo de gran tamaño y tornados. El 112 pide a la población extremar la precaución y mantener una conducta responsable ante el aviso naranja por lluvias.