Cortadas 13 carreteras por las lluvias

Alerta en Ávila y Cáceres, en directo: cortadas 13 carreteras secundarias en toda España por las lluvias
La peor parte de las lluvia está en Cáceres y Ávila, donde hay riesgo de desbordamiento de ríos
La borrasca Claudia provoca 150 incidencias en Andalucía, sobre todo en Huelva
La semana acaba con alertas por unas lluvias que han tenido en vilo toda la noche a Extremadura y Castilla y León a causa de la borrasca Claudia. Hay varios ríos con riesgo de desbordamiento. De hecho, el Tormes se ha desbordado a su paso por El Barco de Ávila.
La pasada noche ha habido aviso rojo de "peligro extraordinario" por la acumulación de precipitaciones de más de 120 milímetros en doce horas en zonas del norte de Cáceres, el Sistema Central y el sur de Ávila. En esta provincia se han cortado al tráfico dos carreteras.
Este viernes el aviso por lluvias ha tornado a amarillo en estas provincias de Extremadura y Castilla y León. La Aemet mantiene este aviso por lluvias en el norte de Castilla y Léon, parte de Galicia, norte de Aragón y Cataluña, gran parte de Andalucía, especialmente la zona occidental, y Ceuta.
Hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido en X precaución a la población.
En Canarias, este viernes se impone la calma tras la tormenta.
Momentos clave
Los mensajes de ES-ALERT vuelven a sonar en los móviles
Los mensajes de ES-ALERT ha vuelto a sonar esta madrugada en los móviles de parte de la población de las provincias de Cáceres y Ávila, donde las lluvias han sido más fuertes de madrugada, provocando la alerta por desbordamientos de algunos ríos.
La previsión para Galicia
La Aemet prevé predominio de cielos nubosos o cubiertos con brumas y lluvias y chubascos intermitentes a lo largo de la jornada. Temperaturas mínimas en descenso y máximas, sin cambios. Viento de componente sur, con probables rachas muy fuertes en zonas de montaña y el litoral occidental.
Cuatro localidades de Cáceres, entre las más lluviosas de España
Cuatro localidades extremeñas, todas en la provincia de Cáceres, se han situado hasta las 23:00 horas de este jueves entre las más lluviosas de España al haber registrado unos valores acumulados que van desde los 145,6 litros por metro cuadrado recogidos en Tornavacas hasta los 96,2 l/m2 de Nuñomoral.
El ránking lo completan los municipios cacereños de Piornal y Garganta la Olla, con 119.2 y 102.6 l/m2, respectivamente.
Se desborda el río Tormes a su paso por El Barco de Ávila
La noche ha sido tensa en muchas localidades de Cáceres y Ávila, donde la borrasca Claudia ha mantenido en vilo a sus vecinos. Los ríos amenazan con desbordarse. De hecho, el Tormes a su paso por El Barco de Ávila ya se ha desbordado. El norte de la provincia de Cáceres y el sur de Ávila están enalerta roja. Al filo de la media noche, se ha enviado el mensaje desistema ES-Alert.Ir a la noticia
Cielos nubosos y precipitaciones por la borrasca Claudia
Este viernes habrá un predominio de cielos nubosos en España a causa de la borrasca Claudia, que permanecerá estacionaria al noroeste peninsular, al tiempo que se prevén precipitaciones fuertes en puntos del país como Andalucía, el Pirineo, Galicia, la cordillera cantábrica o el Alborán.
De hecho están en alerta amarilla por lluvias parte de Castilla y León, Andalucía, Galicia, norte de Aragón y Cataluña y Ceuta. La predicción contempla asimismo precipitaciones en la mayor parte de la península.
Además, se esperan rachas muy fuertes de viento de componente sur en montañas de Mallorca y del centro y la mitad norte peninsular, así como en el Cantábrico oriental y en los litorales atlánticos.
Habrá descensos notables de las temperaturas máximas en el Pirineo y en zonas de Andalucía oriental y Castilla La Mancha.