Cortadas 13 carreteras por las lluvias

Esperanza Buitrago 14 NOV 2025 - 08:43h.

La peor parte de las lluvia está en Cáceres y Ávila, donde hay riesgo de desbordamiento de ríos

La borrasca Claudia provoca 150 incidencias en Andalucía, sobre todo en Huelva

La semana acaba con alertas por unas lluvias que han tenido en vilo toda la noche a Extremadura y Castilla y León a causa de la borrasca Claudia. Hay varios ríos con riesgo de desbordamiento. De hecho, el Tormes se ha desbordado a su paso por El Barco de Ávila.

La pasada noche ha habido aviso rojo de "peligro extraordinario" por la acumulación de precipitaciones de más de 120 milímetros en doce horas en zonas del norte de Cáceres, el Sistema Central y el sur de Ávila. En esta provincia se han cortado al tráfico dos carreteras.

Este viernes el aviso por lluvias ha tornado a amarillo en estas provincias de Extremadura y Castilla y León. La Aemet mantiene este aviso por lluvias en el norte de Castilla y Léon, parte de Galicia, norte de Aragón y Cataluña, gran parte de Andalucía, especialmente la zona occidental, y Ceuta.

Hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido en X precaución a la población.

En Canarias, este viernes se impone la calma tras la tormenta.