La borrasca Claudia provoca 150 incidencias en Andalucía, sobre todo en Huelva

La borrasca Claudia pone en alerta naranja a Huelva: árboles arrancados, lluvias intensas y fuertes rachas de viento

El paso de la borrasca Claudia ha provocado unas 150 incidencias en Andalucía durante este jueves, sobre todo debido a las fuertes rachas de viento en el litoral de Huelva, según ha informado el servicio Emergencias 112 de Andalucía.

Más de la mitad de los avisos coordinados por el centro de coordinación se han debido a caída de ramas, árboles y objetos en altura a la vía pública, como alumbrado navideño o elementos de los paseos marítimos, a partir del mediodía, especialmente en los municipios costeros de Huelva, como la capital, Cartaya, Ayamonte, Isla Cristina, Punta Umbría y Lepe.

Entre las emergencias más relevantes ha destacado el desprendimiento parcial del tejado de un centro educativo en la Avenida Gibraleón de Cartaya o el derrumbe de una pared de un comedor en la calle Médico Rey García donde también se ha caído parte del techo del Palacio de Congresos. En ninguno de los tres sucesos se han producido heridos.

Otras localidades con incidencias ocasionadas por el viento han sido Almonaster la Real, Cortegana, Moguer, San Bartolomé de la Torre, Puebla de Guzmán, Aracena y Gibraleón.

Un total de 24 municipios de Huelva tienen activados sus Planes territoriales de emergencias de protección civil de ámbito local (PTEL).

La Agencia Estatal de Meteorología ha registrado los mayores umbrales de precipitaciones en las localidades de Alosno, El Cerro del Andévalo, El Granado y Aroche.

El resto de incidencias se ha producido en menor número en la provincia de Sevilla también por caída de cascotes, ramas o elementos del mobiliario público y eléctrico en la capital hispalense y su provincia (Gines, Dos Hermanas, Paradas, Espartinas, y Tocina) y en Cádiz (San Fernando, Rota, Sanlúcar de Barrameda y Chiclana de la Frontera), principalmente por acumulación de balsas de agua en carreteras secundarias, como la A-2233 en Barbate.

En Jerez de la Frontera se ha gestionado el desprendimiento del techo de un bar en la Plaza Madre de Dios y se ha avisado a los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud para atender a una mujer de 80 años herida en la cabeza y atendida en el lugar sin necesidad de evacuación hospitalaria.

En la provincia de Córdoba se vieron afectados los municipios de Córdoba (capital), Bélmez, Hornachuelos, Guadalcázar, Pozoblanco y Villa del Río.

Avisos meteorológicos

Los avisos amarillos por lluvias y tormentas seguirán todo el día en Sevilla, Cádiz y Córdoba, junto con el nivel amarillo por vientos de hasta 70 km/h en Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla, y por fenómenos costeros en el Estrecho y en el Litoral de Cádiz y en el de Huelva, en la Costa de Granada y en Poniente y Almería capital.

Mañana viernes, la Aemet prevé avisos amarillos por lluvias, tormentas y fenómenos costeros en comarcas de todas las provincias, salvo Jaén.

La Junta mantiene activo el Plan Especial de Emergencias ante en el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) en fase de preemergencia, situación operativa 0.