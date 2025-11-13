La carretera que une Ayamonte con Isla Canela está repleta de árboles caídos

La borrasca Claudia entra con fuerza en Canarias: en la Península, temperaturas inusualmente altas

La borrasca Claudia entra con fuerza por el oeste andaluz dejando intensas lluvias, fuertes rachas de viento y una situación muy delicada en la provincia de Huelva.

La Aemet ha activado la alerta naranja en varios sectores de Huelva y en la mayoría del oeste peninsular, incluyendo también parte de la provincia de Cádiz y Badajoz, un aviso amarillo con el que se pide precaución a todos los ciudadanos y se les ruega que no realicen trayectos que puedan poner en peligro su integridad física.

Huelva, en alerta naranja: árboles arrancados por el viento y lluvias muy intensas

Las imágenes que llegan desde Huelva son alarmantes con árboles arrancados por el viento, fuertes lluvias que dejan una gran acumulación de agua en cuestión de minutos y unas rachas de aire que destrozan las terrazas de los locales que están abiertos durante el temporal. Una situación muy parecida a la que han estado viviendo en Gran Canaria, donde se han multiplicado las incidencias y han tenido que suspender las clases para evitar cualqueir desgracia.

En Ayamonte parece que es la zona peor parada del temporal en Huelva. Un aviso naranja que ha sido transmitido por muchos usuarios en redes sociales, quienes han mostrado en vídeos cómo actuaba el viento por la localidad.

También en el pueblo de Repilado, donde los conductores han grabado asombrados la poca visibilidad que hay en la carretera por las precipitaciones. O en los Romeros, donde se han creado corrientes de agua por las calles. Los primeros relámpagos también han llegado a Isla Cristina, donde el ayuntamiento ha activado el plan de emergencia por la alerta naranja.

Caída de árboles, farolas y mobiliario urbano en Huelva

La borrasca Claudia ya ha dejado una veintena de incidencias en el litoral, centrándose en Ayamonte, Cartaya y Huelva Capital, según el 112 Andalucía. La mayoría están relacionadas con la caída de árboles, farolas y mobiliario urbano. El alcalde de Cartaya, Manuel Barroso, ha reconocido en sus redes sociales que “están registrando numerosos problemas” por la lluvia y el fuerte viento.

Los ayuntamientos de Cartaya y Valverde del Camino han cerrado los parques. El consistorio de Isla Cristina ha anunciado que ha activado su dispositivo de emergencia ante el temporal y ha afirmado que mantiene activas todas las medidas preventivas. Los parques y el acceso a las playas se han quedado cerrados y las actividades culturales y deportivas han sido suspendidas por el fuerte temporal.

Policía Local, Protección Civil y servicios de limpieza trabajan retirando objetos que puedan obstruir el alcantarillado y vigilando las zonas más sensibles. Además, los camiones de refuerzo y los equipos municipales están preparados para actuar ante cualquier incidencia.

Piden a los vecinos que no se acerquen a zonas de arboleda o inundables

El Ayuntamiento de Valverde del Camino ha cerrado el parque del Manami de manera preventiva por las fuertes rachas de viento que se están registrando. El consistorio ha recomendado a los vecinos que no se acerquen a las zonas de arboleda. Todas las medidas se mantendrán hasta que las condiciones meteorológicas mejoren.

Unas pautas que han seguido también desde el Ayuntamiento de Cartaya, que ha cerrado los parques “durante la jornada de hoy debido a los avisos de nivel naranja por lluvia y viento (con rachas que pueden alcanzar los 70 km/hora)". Aconsejan extremar la precaución al circular por la vía pública o desarrollar actividades al aire libre y evitar los desplazamientos por zonas inundables.