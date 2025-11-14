La borrasca 'Claudia' va a dejar un fin de semana marcado por las precipiaciones y vientos huracanados

La pasada noche ha habido aviso rojo de "peligro extraordinario" por las precipitaciones y su acumulación de más de 120 milímetros

La borrasca Claudia trae un fin de semana con fuertes lluvias especialmente en el oeste de Andalucía, además de fuertes rachas de viento que podrán llegar a ser huracanadas en el norte peninsular. Las temperaturas van a comenzar a bajar y el domingo se va a debilitar la inestabilidad. En algunos puntos, existe la posibilidad de que se produzcan tornados aislados.

En el archipiélago canario, el temporal abandona la zona, quedando algunos chubascos residuales, y se aproxima toda la inestabilidad de este sistema frontal muy activo al oeste peninsular.

Fuertes lluvias y rachas de viento huracanadas

'Claudia' va a dejar fuertes lluvias en el oeste de Andalucía, Extremadura, oeste de Castilla y León y también en Galicia. Además, habrá avisos activados por fuertes rachas de viento que podrán llegar a ser huracanadas sobre todo en zonas de montaña del norte peninsular.

Por la tarde, se verán tormentas en el Pirineo y calima a orillas del Mediterráneo. Esto se va a traducir en lluvias de barro en el momento de las precipitaciones, que serán más probables en Cataluña y Baleares.

Temperaturas bajas por debajo de los 20ºC en el interior peninsular

En cuanto a las temperaturas, comenzarán a bajar llegando a los 22ºC en Santander, 22ºC en Bilbao y 24ºC en el Mediterráneo, Baleares y la región de Murcia. En el interior, los termómetros estarán por debajo de los 20ºC y en Canarias no habrá grandes cambios.

El sábado y el domingo serán días marcados por las precipitaciones especialmente en el centro y en el sur penínsular. A orillas del Cantábrico y en algunos puntos del Mediterráneo no habrán precipitaciones.

El domingo empezará a debilitarse la inestabilidad e irá asomando el sol. Las temperaturas cada vez serán más frías.

El río Tormes se desborda

La borrasca está dejando ríos desbordados, como el Tormes a su paso por El Barco de Ávila. La pasada noche ha habido aviso rojo de "peligro extraordinario" por las precipitaciones y su acumulación de más de 120 milímetros en 12 horas en zonas del norte de Cáceres, el Sistema Central y el sur de Ávila, donde se han cortado al tráfico dos carreteras.

La Aemet ha advertido de que las rachas de viento serán fuertes y en zonas como Huesca y Lleida se registrarán vientos huracanados con rachas de hasta 80 kilómetros por hora. También, en puntos de Cádiz, Huelva, Sevilla y Ceuta existe la posibilidad de que se produzcan tornados aislados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido en X precaución a la población.