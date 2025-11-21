La próxima semana hablaremos de precipitaciones, sobre todo en la mitad norte

La Aemet alerta de fuertes nevadas en la Cordillera Cantábrica y al norte de la Ibérica: hasta 25 cm de nieve y cotas desde 300 metros

La masa de aire ártico remitirá mañana pero, de momento, el frío sigue muy presente. La próxima noche será la más fría de lo que llevamos de esta semana. Si miramos las temperaturas mínimas previstas, encontramos ese color blanco morado en buena parte de la península, según informa Núria Seró.

El color más intenso en los Pirineos significa que se registrarán valores bajo cero. Las personas que mañana vayan a coger el coche pueden dar un golpe en el vehículo por si hay algún gatito, algún animal, que ha buscado un poco de refugio. Estas temperaturas muy bajas las tendremos durante las primeras horas del día por el frente ya ha dejado las primeras nevadas en el país.

La lluvia, la protagonista de la semana que viene

Aunque la semana que viene remite un poco el frío, llega la lluvia y una bajada de temperaturas. Bajan las mínimas, pero las máximas van a subir, sobre todo el domingo. Se verá la evolución de las precipitaciones y esta tarde aún las tendremos sobre todo en el norte, también en Baleares. Así que precaución en las carreteras.

La próxima semana hablaremos de precipitaciones, sobre todo en la mitad norte. Hablamos de lluvias porque la cota de nieve va a subir un poco, ya no estará tan baja sino a unos 1000 metros. Si miramos la evolución de la temperatura, podemos observar cómo el miércoles las temperaturas volverán a bajar. Así que tendremos un pequeño ascenso mañana a mediodía y también el domingo, pero a partir del miércoles vuelve el descenso.