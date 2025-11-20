La cota de nieve se mantiene para hoy en torno a los 500 metros

El frío ya está aquí: Castellón registra -5,9 grados y se esperan hasta -10 en Cataluña y Aragón para el fin de semana

Compartir







El descolgamiento de aire de origen ártico por el norte irrumpirá hasta el sábado con ambiente muy frío, heladas generalizadas y copiosas nevadas en cotas muy bajas —300 y 400 metros—, que afectarán no solo a sistemas montañosos, sino también a ciudades y carreteras de Castilla y León, Navarra, La Rioja y comunidades cantábricas. En concreto, en la Cordillera Cantábrica se pueden registrar hoy jueves nevadas de hasta 5 metros. La meteoróloga de Mediaset, Rosemary Alker, da los detalles de la previsión para la jornada.

"Tenemos por delante tres días marcados por la nieve y el frío en la mitad norte del país debido a esa masa de aire frío que nos llega directamente del Polo Norte, que además atraviesa puntos del Mar Cantábrico y, por lo tanto, va cargada de mucha humedad", comienza explicando.

PUEDE INTERESARTE Panorama invernal en España: fuerte desplome de temperaturas en Valladolid con la entrada de la masa de aire frío ártico

Ese es el motivo por el que las nevadas van a ser tan copiosas. Una masa de aire frío que también hace que bajen las temperaturas y por ello baje la cota de nieve. Para hoy, la cota se mantiene en torno a los 500 metros y de cara al viernes podría bajar a los 300 en la mitad norte del país. "Nevadas muy abundantes, mucha precaución podríamos rebasar el medio metro de nieve en puntos de la Cordillera Cantábrica y llegando a los 30 cm en puntos del Pirineo", sostiene Alker.

Por otro lado, también se esperan lluvias abundantes en Baleares acompañadas de tormentas. En cambio, el centro y el sur del país tendrá cielos casi despejados en el centro y sur del país. En cuanto las temperaturas, "estas van a ser más propias del mes de enero que de noviembre, con mínimas muy frías en la mayor parte del país", explica la meteoróloga. Por otro lado, se esperan máximas muy frías en muchos puntos de Castilla y León y en Navarra, "donde ni siquiera llegaremos a la marca de los 10 grados", concluye Alker.