Hay ocho comunidades en alerta por nevadas, que se prevén abundantes, y varias carreteras afectadas por la nieve

La Aemet alerta de fuertes nevadas en la Cordillera Cantábrica y al norte de la Ibérica: hasta 25 cm de nieve y cotas desde 300 metros

Compartir







El frío ha apretado aún más esta madrugada y han caído también nevadas en cotas bajas, incluso en ciudades, como Pamplona o en localidades como Sojuela, en La Rioja. La cota de nieve se ha desplomado en pleno otoño. Hay ocho comunidades en alerta por nevadas, que se prevén abundantes, y varias carreteras afectadas por la nieve. Las temperaturas mínimas podría llegar a -10 grados.

Una masa fría de aire ártico está provocando un acusado descenso térmico y precipitaciones en el norte del país, muchas en forma de nieve y copiosas. Se esperan acumulados importantes en cotas medias y altas especialmente, según informa Europa Press.

PUEDE INTERESARTE Primeras nevadas tras la llegada de un frente polar: en Asturias se esperan hasta 30 centímetros

La nieve ha llegado a cotas bajas de unos 400 esta madrugada en Sojuela, La Rioja, donde las calles han quedado cubiertas de un manto blanco.

El descenso térmico traerá heladas y máximas contenidas. Así, ocho comunidades están en alerta por nevadas. Cantabria, Castilla y León, Navarra y País Vasco están en nivel naranja por riesgo importante y acumulaciones que podrán afectar a autovías. La nieve podría superar los 10 centímetros a partir de 500 metros.

Asimismo, están en naranja, aunque por temporal marítimo, las comunidades de Cataluña y Baleares, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

PUEDE INTERESARTE La Aemet activa el aviso naranja por nevadas en la Cordillera Cantábrica: hasta medio metro de nieve

Por nevadas están también hoy en alerta otras cuatro comunidades en nivel amarillo (riesgo para ciertas actividades); se trata de Aragón, Asturias, Cataluña y La Rioja.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En alerta naranja por nevadas se encuentran varias zonas de Cantabria; además la cordillera cantábrica de Navarra y de Burgos o el norte de esta provincia y el Condado de Treviño.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

También el centro de Navarra y el País Vasco en puntos como la llanada alavesa, la cuenca del Nervión en Álava y el interior de Gipuzkoa.

Nevadas con hasta 25 cm de espesor

En la cordillera cantábrica de Burgos los acumulados serán en 24 horas de 25 centímetros a partir de los 900 metros, bajando la cota a 700, y serán más probables esas cantidades cuanto más al norte.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Las nevadas dejarán espesores de 20 centímetros en 24 horas en Liébana y la Cantabria del Ebro a partir de 800-1000 metros. Se esperan mayores acumulados en cotas superiores. El aviso es continuación del día anterior.

En la vertiente cantábrica navarra y centro de la provincia los espesores serán de 10 centímetros en 24 horas a partir de 500 metros y serán más probables en la parte noroccidental de la zona de aviso. Afectarán a las autovías que comunican con el País Vasco. Este aviso es la continuación del día anterior.

Además de esas zonas en alerta, en territorios insulares como Baleares, además de bajo alerta naranja por temporal marítimo, está en aviso amarillo por fuertes precipitaciones, rachas y tormentas.

También está en alerta amarilla la Comunidad Valenciana por vientos fuertes y temporal marítimo, que también mantiene bajo aviso a la región de Murcia.

En Canarias la alerta amarilla afecta a la isla de La Palma, por lluvias de más de 60 litros por metro cuadrado en doce horas afectando a medianías.

Carreteras afectadas por la nieve

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha fijado como obligatorias las cadenas en los vehículos que circulen por nueve carreteras de la provincia de Lleida por hielo y nieve. Son la L-504 en Lladorre; la L-510 en Alins; la L-500 en Vall de Boí; L-501 en Vall de Boí la C-142b en Naut Aran y la C-28 en Vielha (Lleida). También la C-147 en Esterri d'Àneu y la C-13 desde Llavorsí hasta este municipio y la N-260 en el tramo entre Soriguera y Ribera d'Urgellet.

Además, se ha restringido la N-230 en Vialler (Lleida) a vehículos articulados por nieve en la vía y en la N-260 en el tramo entre Soriguera y Ribera d'Urgellet.

La nieve obliga a circular con cadenas en un total de 16 tramos de carreteras de la provincia de Burgos, de León --incluidas tres vías de la red estatal-- y otra más en Palencia, según la DGT.

La provincia más afectada es la leonesa, donde se obliga a usar cadenas para circular por diez tramos, de los cuales tres corresponden a vías de titularidad estatal como la N-621 entre Llanaves de la Reina y el límite con Cantabria, la N-625 en el puerto del Pontón y la N-630 entre Arbas del Puerto y Ventosilla de la Tercia y entre Torneros y Busdongo de Arbas, hacia el puerto de Pajares.

Además, se necesitan cadenas en las carreteras LE-215 en Boca de Huérgano, LE-234 en Puente Almuhey, CL-635 en Vegacervera, así como en el puerto de Ventana, en el límite con Asturias.

En la provincia de Burgos, se obliga a usar cadenas en los puertos de Lunada, La Sía y Estacas de Trueba, ambos en las cercanías de Espinosa de los Monteros (Burgos), así como en la carretera CL-629 en entre Villacomparada de Rueda y Gayangos y entre Cernégula y Valdenoceda.

Además, se ha prohibido el paso de camiones por la N-623 entre Quintanilla-Escalada y Villamediana de San Román y se pide precaución en las nacionales N-623 entre San Martín de Ubierna y Quintanilla-Escalada, en la N-627 entre Castillo de Rucios y Puentetoma (Palencia) y en la N-234 entre Hortigüela y Sarracin.

En Palencia, se obliga a usar cadenas en la CL-627 por el puerto de Piedrasluengas; mientras que se pide precaución en la autovía A-67, entre Camesa de Valdavia y el límite con Cantabria.

Cinco carreteras de la red secundaria de Navarra permanecen cerradas este viernes y es obligatorio el uso necesario de cadenas en otras cinco vías.

En concreto, según el servicio de carreteras del Gobierno de Navarra, la NA-718 Estella-Lizarra - Olazagutía se encuentra cerrada entre los kilómetros 16 y 33 desde las 8.58 horas de este viernes.

También está cortada la NA-7510 San Miguel de Aralar, en el punto kilométrico 4, desde las 7.03 horas, al igual que la NA-137 Burgui - Isaba - Francia en el punto kilométrico 45. Este puerto permanece cerrado desde las 19 horas de este jueves.

Desde las 9.07 horas de este viernes permanece cortada la NA-7300 Meano - Araba/Álava (II); al igual que la NA-7330 Villanueva de Yerri / Hiriberri Deirri - Lezaun pk 24, que se encuentra cerrada desde las 9.18 horas.

Por su parte, desde ayer jueves es obligatorio el uso de cadenas en la NA-1740 Irurita - Eugi, kilómetro 15, desde las 18.45 horas; en el Puerto de Urkiaga (NA-138 Pamplona / Iruña - Francia kilómetro 19) desde las 20.27 horas; en la NA-2012 Ochagavía / Otsagabia - Irati desde las 9.19 horas; en la NA-2011 Salazar - Francia desde las 9.19 horas; y en la NA-2000 Isaba / Izaba - Zuriza, desde las 11.37 horas.

Según han informado desde la Policía Foral en su cuenta de X, la A-15 ha permanecido cerrada desde Irurtzun sentido norte a primera hora y se había habilitado un desvío por A-10.

Por otro lado, el servicio de villavesas en Pamplona y su comarca ha iniciado este viernes el servicio con normalidad, según han informado desde TCC.