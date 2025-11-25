Claudia Barraso 25 NOV 2025 - 06:01h.

El viento vuelve a ser protagonista durante este martes con rachas que superarán hasta los 100 kilómetros por hora

Noviembre se despide con una nueva masa de aire frío, viento y lluvias: "Se esperan temperaturas más frías de lo habitual"

Compartir







El viento vuelve a ser protagonista un día más. Este martes 25 de noviembre las rachas máximas superarán los 100 km/hora, así que mucha precaución en el nordeste peninsular con estas fortísimas rachas de viento. Flora González explica qué tiempo nos espera para esta jornada desde el plató de Informativos Telecinco.

Esta madrugada hemos necesitado de nuevo mucho abrigo porque las temperaturas mínimas ya son especialmente frías, favoreciendo la aparición de heladas en muchas regiones del interior peninsular. Además, este martes las temperaturas diurnas también bajan. Sigue lloviendo en el tercio norte peninsular y nevando en zonas de montaña con este fuerte viento que es protagonista también en puntos del Mediterráneo.

Este martes se presenta sin grandes cambios, con temperaturas más frías, con una sensación térmica todavía más fría a causa de este viento de componente norte, lluvias intensas en el Cantábrico más oriental, nevadas tanto en la cordillera Cantábrica, al norte del sistema central, también en algunos puntos de la ibérica. Y si nos vamos al Pirineo, no vamos a descartar algún que otro copo de nieve en zonas especialmente altas.

PUEDE INTERESARTE Las temperaturas darán un poco de respiro durante el fin de semana tras unos días marcados por el frente ártico

Leve subida de temperaturas

También tenemos tormentas en el archipiélago balear y no vamos a descartar lloviznas muy. Iguales tanto en Albacete como en la región de Murcia, en Canarias, algunos chubascos débiles. En cuanto a las temperaturas, volvemos a amanecer con valores fríos, mínimas de dos grados en Valladolid, Pamplona, Salamanca tres grados en León, en Albacete, cuatro en Madrid, poca amplitud térmica en el interior, aunque temperaturas mucho más suaves en Andalucía, donde volvemos a tocar los 20° en Melilla, incluso llegamos hasta los 22 en el Mediterráneo y en el Tercio Norte y Canarias, sin grandes cambios.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Seguimos avanzando, ya parece que el miércoles regresa el sol a la mayor parte del territorio, aunque todavía con los paraguas abiertos en el Cantábrico. Volveremos a ver nevadas en zonas altas del nordeste peninsular y el viento seguirá siendo protagonista. Nos vamos precisamente con las nevadas hasta Navarra. Muchísimas gracias a Manuel por compartirlo con nosotros.