Jornada muy complicada, marcada por la lluvia y el viento: 13 comunidades en alerta amarilla este lunes

La última semana de noviembre ha comenzado con lluvias en la mayor parte de la Península, más abundantes en el tercio norte peninsular; nevadas a partir de 700 metros (m) en Pirineos; y heladas de hasta -4ºC en la meseta norte y páramos del centro. En contraste, el ambiente en el área mediterránea será más suave. El otro gran protagonista ha sido el viento, que este lunes está dejando rachas por encima de los 80 km/h en la Comunitat Valenciana. Pero, ¿hasta cuándo van a durar este tiempo?

Tal y como explica la meteoróloga de Mediaset, Flora González, "la recta final del otoño llega muy invernal". González explica que se avecina una nueva masa de aire frío que va a dejar precipitaciones en el tercio norte peninsular.

"Esta mañana las más importantes las hemos visto en el Cantábrico. Según avance la jornada, irán extendiéndose por todo el territorio", sobre la nieve, la meteoróloga señala que se queda en el Pirineo y en cotas "relativamente bajas". En los próximos días seguirá acompañando el ambiente inestable.

Además, comienza una semana lluviosa con avisos activados en el norte peninsular. "Mucho frío, temperaturas más frías de lo habitual nuevamente para esta semana, que van a ser ligeramente menos frías que la semana pasada, pero también invernales", señala González.

"Amaneceremos con heladas en amplias regiones del interior peninsular, al menos hasta el jueves. Parece que las temperaturas irán recuperándose a valores más normales de cara al fin de semana", concluye Flora González.