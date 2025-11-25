Vientos, oleaje, nieve y precipitaciones activarán este martes los avisos en 18 provincias

Nuevas masas de aire frío procedentes de latitudes altas dejarán heladas en amplias zonas del país

Las temperaturas iniciarán desde este martes un descenso que se prolongará hasta el jueves, con heladas nocturnas en zonas del interior, especialmente en áreas del norte, centro y este de la península.

Así, la última semana de noviembre dejará lluvias en la mayor parte de España, más abundantes en el norte, acompañadas de vientos muy fuertes antes de dar paso a la entrada de nuevas masas de aire frío procedentes de latitudes altas, que, a partir de este martes, dejarán heladas en amplias zonas del país y bajarán la cota de nieve.

Los avisos de la AEMET para este martes

Vientos, oleaje, nieve y precipitaciones activarán este martes los avisos en 18 provincias, en una jornada marcada por probables precipitaciones persistentes y localmente fuertes en el Cantábrico oriental, acumulaciones significativas de nieve en el Pirineo y Cantábrica, viento fuerte con rachas muy fuertes en Tarragona, Castellón, Baleares, Ampurdán y Alborán, con más de 100 km/h en el bajo Ebro.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el viento activarán los avisos de nivel naranja (importante) en Tarragona (prelitoral sur) y Castellón (interior norte), que descenderá a amarillo en Albacete, Islas Baleares (Ibiza y Formentera), Almería, Granada y Jaén.

Con avisos por oleaje estarán Castellón, Guipúzcoa, Vizcaya, A Coruña, Lugo, Girona, Tarragona, Cantabria (Litoral cántabro-costa), Islas Baleares (Ibiza y Formentera, Mallorca y Menorca), Principado de Asturias (litoral occidental asturiano-costa y litoral oriental asturiano-costa), Almería y Granada.

En cuanto a las lluvias, tendrán avisos Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra (Vertiente cantábrica de Navarra) y Cantabria (Litoral cántabro), con acumulaciones de más de 40 litros por metro cuadrado (l/m2) en Navarra y Guipúzcoa.

Avisos por nieve

Los avisos por nieve se activarán en Navarra (Pirineo navarro), Lleida, Burgos, León, Palencia y Huesca. Además habrá acumulados de nieve de más de 10 centímetros en Lleida (Valle de Arán, por encima de los 1.000-1.100 metros) y en el Pirineo Navarro (a partir de 900 metros). Las acumulaciones de nieve serán importantes y podrían afectar a carreteras de la zona.

También nevará en regiones de montaña del norte a una cota de 1.000-1.300 metros, bajando hasta el entorno de los 700 metros al final en el cuadrante nordeste. Se esperan acumulados significativos en el Pirineo y Cantábrica, que serán también posibles en el norte de la Ibérica.

A su vez, también habrá heladas en el interior del norte y este de la Península. De esta forma, León o Teruel rondarán los 2ºC. Por el día, el ambiente también ambiente frío. En estas mismas zonas, norte y este de la Península, sobre todo en zonas de interior, no se llegará a más de 10 o 12ºC. El ambiente más suave se registrará en el Mediterráneo andaluz: Málaga o Almería rondarán los 20ºC en las horas centrales del día.