La Aemet activa el aviso rojo en Tarragona por lluvias que podrían alcanzar 180 l/m2 en 12 horas

EuropaPress_7025062_coche_afectado_lluvias_13_octubre_2025_alcanar_tarragona_catalunya_espana
Un coche afectado por las lluvias. Europa Press
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo en la provincia de Tarragona porque los acumulados de lluvia "podrían alcanzar los 180 litros por metro cuadrado en 12 horas", ha informado en un comunicado este lunes.

Como consecuencia de este pronóstico, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) mantiene la vigilancia y advierte de la posibilidad de que se puedan producir crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos.

También ha activado avisos por lluvias intensas que podrían alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en 1 hora en Castellón, Gúdar - Maestrazgo (Teruel), y pirineo de Huesca.

