Las heladas y el viento podrían ser persistentes en algunas zonas de la Península y las islas

Una masa de aire frío persiste en la Península: se esperan lluvias en la mayoría del país y nieve en cotas bajas de la mitad norte

Compartir







La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha informado acerca de las temperaturas, lluvias y nevadas que cubrirán esta semana de Navidad, los distintos lugares del territorio español.

Durante estos días, los cambios en el clima serán los protagonistas, habiendo subidas y bajadas de temperatura a lo largo de la semana en los que las heladas y el viento podrían ser persistentes en algunas zonas de la Península y las islas.

Martes 23 y miércoles 24

En estos días se espera un aumento de las temperaturas y una reducción de las nevadas que, aunque se pueden seguir produciendo en cotas bajas, serán cada vez menos probables y cuantiosas, quedando restringidas a zonas de montaña.

No obstante, el ambiente será fresco, nuboso y con precipitaciones en general débiles, aunque en el Pirineo oriental se prevén acumulaciones de nieve de cierta importancia durante el martes, (cota de nieve en torno a 1000 m).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El miércoles son posibles precipitaciones intensas en el litoral del mar de Alborán, ocasionalmente acompañadas de tormentas. Continuarán las heladas, pero menos intensas y circunscritas a zonas altas de meseta y zonas de montaña de la mitad norte.

Viento fuerte en el entorno de Alborán y arco mediterráneo en la primera mitad del martes, con posibilidad de rachas muy fuertes en el prelitoral y litoral de Tarragona.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En Canarias nubes bajas y lloviznas en el norte de las islas más montañosas, e intervalos nubosos en el resto, así como un alisio moderado en todas las islas.

Jueves 25 a sábado 27

Una masa de aire frío y una baja al oeste de la Península producirán un nuevo descenso de temperaturas, que inicialmente será más acusado en el norte peninsular y que se irá desplazando hacia el oeste.

Se esperan precipitaciones en el nordeste de la Península y Baleares que podrían ser persistentes y extenderse a otras zonas del este y norte durante el jueves y al cuadrante suroeste durante el viernes y el sábado.

Descenso de la cota de nieve hasta 400-600 m en puntos de la mitad norte, con los mayores espesores previstos en el Pirineo oriental y, en menor medida, en las cordilleras del este peninsular, cordillera Cantábrica y zonas altas aledañas.

Durante el sábado se prevé un ascenso progresivo de temperaturas y de la cota de nieve y un aumento de las precipitaciones en el cuadrante suroeste peninsular. Heladas que pueden ser moderadas en la meseta norte y este peninsular y, puntualmente fuertes en zonas de montaña.

En Canarias se esperan cielos nubosos con lluvias moderadas el jueves y el sábado, que afectarán a todas las islas, especialmente al norte de las islas más montañosas.

Domingo 28 y lunes 29

Se espera que la baja centrada al oeste de Portugal se vaya debilitando, favoreciendo una estabilización progresiva del tiempo y un aumento de las temperaturas. En cualquier caso, no se descartan precipitaciones en el suroeste peninsular y en zonas del Mediterráneo. La nieve iría remitiendo, al igual que las heladas, pero dentro de un ambiente aún invernal.

En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas más montañosas e intervalos nubosos o poco nubosos en el resto.