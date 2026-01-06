Se activan los avisos de nivel amarillo en Almería y Granada por nevadas con acumulaciones de tres centímetros en 24 horas
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activa para este martes, 6 de enero, los avisos de nivel amarillo en Almería y Granada por nevadas con acumulaciones de tres centímetros en 24 horas, acompañadas de alertas por frío con mínimas de -4ºC en la provincia granadina, así como niveles amarillos decretados en Málaga por fenómenos costeros y fuertes vientos.
Según ha registrado la página oficial de la AEMET, los avisos amarillos por nevadas se encuentran decretados en la comarca granadina de Guadix y Baza y en el Valle del Almazora y los Vélez, en Almería, ambos por acumulaciones de nieve de tres centímetros en 24 horas.
Hasta -4ºC en Granada, en Guadix y Baza y en la Cuenca del Genil
Decretadas hasta las 06:00 horas la comarca almeriense y hasta las 09:00 horas en la granadina, se esperan por encima de los 1.200 metros y con una cota de nieve que descenderá hasta los 900-1.000 metros.
También en Granada, en Guadix y Baza y en la Cuenca del Genil está previsto el nivel amarillo desde el comienzo de la jornada hasta las 09:00 horas por temperaturas mínimas que pueden alcanzar los -4ºC.
Por su parte, en la zona de Sol y Guadalhorce en Málaga está decretada la alerta amarilla por fuertes vientos del noroeste (fuerza 7) con rachas máximas de 70 kilómetros por hora desde las 08:00 hasta las 18:00 horas.
Asimismo, en esta misma zona y en la comarca malagueña de la Axarquía están bajo aviso amarillo por fenómenos costeros desde el comienzo de la jornada hasta las 18:00 horas, ambos con viento del noroeste (fuerza 7) de 50 a 60 kilómetros por hora.