Cataluña, en alerta amarilla por lluvias y nevadas este sábado

Una docena de comunidades están en aviso por nieve, oleaje y lluvia, con mínimas de hasta -3ºC

Un nuevo frente se ceba con el noroeste de España: el temporal deja más frío, nieve y rachas de viento de 100 km/h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos para hoy sábado 17 de enero avisos meteorológicos en varias comunidades autónomas, destacando Cataluña, con avisos amarillos por lluvias, nevadas y fenómenos costeros. El invierno sigue azotando a buena parte del país, razón por la que los operativos de emergencia vuelven a rogar prudencia al circular con el coche o al salir de casa a lo largo de este fin de semana.

Pero Cataluña no es la única comunidad con avisos hoy. En concreto, la nieve también pone en aviso amarillo a Huesca, Teruel, Guadalajara, Madrid, Navarra (Pirineo) y Castellón, ya que se esperan nevadas en Pirineos con acumulados significativos, así como en La Ibérica y el Sistema Central a primeras horas.

Por su parte, el oleaje activará avisos amarillos en Asturias (litoral occidental y oriental), Cantabria (litoral), Guipúzcoa, Vizcaya y Las Palmas (Lanzarote), que se elevarán a nivel naranja (importante) en A Coruña, Lugo y Pontevedra.

En cuanto a lluvia, Baleares (Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera), Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona y Castellón tendrán aviso amarillo en una jornada marcada por precipitaciones que pueden ser fuertes o persistentes en Baleares y el nordeste del Mediterráneo.

La AEMET prevé para este sábado el acercamiento de una amplia vaguada y la formación de unas bajas presiones en el entorno de la Península y Baleares que dejarán cielos nubosos o muy nubosos en general con precipitaciones en gran parte del país, pero serán menos probables en el interior del tercio oeste. Así, se esperan precipitaciones fuertes, persistentes y con tormenta en el nordeste y Baleares.

Estas lluvias serán en forma de nieve en los principales sistemas montañosos con cotas desde los 1.400-1.600 metros (m) en Pirineos, donde se darán los mayores acumulados. En la Cordillera Cantábrica, Sistema Central e Ibérica, la cota empezará en torno a los 1.200-1.400 m para descender hasta los 900-1.000 m. Al mismo tiempo, en Canarias habrá cielos nubosos con precipitaciones que pueden ser más fuertes y persistentes en el norte-nordeste de las islas más montañosas.

Se esperan algunas brumas y nieblas en zonas altas, sobre todo del norte y oeste y nieblas matinales en las zonas bajas de la meseta y valles atlánticos. Por otro lado, se espera un descenso generalizado de las máximas con mínimas en descenso, salvo en los archipiélagos y el nordeste, donde no se esperan cambios o incluso ascenderán en el nordeste. Este descenso puede ser notable en puntos de la meseta sur. Además, se esperan heladas débiles en los sistemas montañosos peninsulares, meseta norte y este de la meseta sur, moderadas en Pirineos y noroeste de Castilla y León.

El viento será de flojo a moderado y de dirección variable en el interior de la Península, golfo de Valencia y litoral cantábrico. Aunque será más intenso en otros litorales, será moderado del norte y noroeste en Galicia y Golfo de Cádiz, poniente en Alborán y de componente sur en Baleares y norte del Mediterráneo. En Canarias, soplará viento del norte moderado con intervalos de fuertes y rachas muy fuertes en zonas expuestas.