Carlos Javier García, alcalde del municipio gaditano de Grazalema, ha informado en una conexión en directo con Informativos Telecinco de la situación que atraviesa la localidad ante el paso de la borrasca Leonardo, que con su intenso temporal de lluvias ha hecho que la AEMET active en la zona el aviso rojo.

Ante un episodio extraordinario de precipitaciones “muy abundantes”, según ha subrayado el organismo público advirtiendo de los riesgos de inundaciones en distintas zonas de Andalucía, García ha explicado que, en el caso concreto de Grazalema, han amanecido este miércoles “con una enorme cantidad de litros acumulados en las primeras horas del día, casi rozando los 165 hasta las seis y media de la mañana”.

Preocupación en Grazalema y Benamahoma por las carreteras y las comunicaciones

“Por suerte, la noche, pese a que ha sido de una lluvia intensa, persistente, cayendo mucha agua de manera continuada… se ha saldado con dos avisos. Hemos activado a bomberos a través del 112, por acumulación de agua en los bajos de un local comercial. También en una zona comercial, en este caso de un hotel, que existe en la localidad”, ha explicado, señalando a continuación que ahora están “aguardando a lo que pueda caer a lo largo del día”, y con la “preocupación”, que les mantiene “en vilo”, que “tiene que ver fundamentalmente con las carreteras; con las comunicaciones de las cinco carreteras que dan acceso al municipio, que está formado por los dos pueblos de Grazalema y Benamahoma”.

“En estos momentos hay tres cortadas y uno de nuestros dos núcleos de comunicación, el de Benamahoma, está totalmente incomunicado desde ayer tarde”, ha explicado.

Grazalema, muy pendiente de los taludes y desprendimientos, pide evitar salir

Ante la situación, y preguntado al respecto de las medidas que se están adoptando en materia preventiva ante la inclemencia del temporal dejado por la borrasca Leonardo, el alcalde de Grazalema ha explicado que, “de entrada, hay una medida esencial en esta zona alta de la cuenca”, donde “cae el agua que discurre por cauces y ríos a zonas más bajas, que son las que tienen un riesgo de inundación que, por suerte, no existe en esta zona alta”, donde, al menos, ha señalado, no se recuerdan “episodios de inundación en todo el tiempo reciente del municipio”.

En ese sentido, ha continuado detallando que “hay una preocupación especial que tiene que ver con la inestabilidad del terreno; los taludes de todas esas carreteras que circundan la sierra de Cádiz, fundamentalmente en estos pueblos más altos”.

“Son muy inestables, están cayendo rocas… Hay actuaciones permanente para ir despejando y, ahora mismo, el principal problema está ahí: en las carreteras, en las comunicaciones”…

A ese respecto, ha señalado, “el principal consejo que hemos dado desde el Ayuntamiento tiene que ver con evitar salir de nuestro municipio, del pueblo en el caso de Grazalema, puesto que desde Benamahoma ya no se puede salir desde ayer tarde”.

“Se ha suspendido la actividad municipal y, (estamos) en una coordinación permanente con el servicio de Emergencias 112 Andalucía, activados todos los servicios de emergencias disponibles para intervenir en cualquier situación que así lo requiera”.

Temor por la inestabilidad de “un terreno que no es capaz de absorber más agua”

Sobre la preocupación por el suelo y el terreno, ante las abundantes lluvias que han caído y siguen cayendo, Carlos Javier García ha ahondado en cifras para explicar que “enero ha sido el más lluvioso desde que hay datos en la serie histórica, desde principios del siglo pasado”.

“Han sido 1.300 litros de agua en el mes de enero, pero ocurre que 1.100 cayeron en ocho días. Entre el pasado 21 y 29 de enero cayeron 500 litros los días 28 y 29”, ha precisado.

“Algo que aquí es anecdótico, que llamamos el reventón de los caños, la Sima de la Olla, que es en este caso un sumidero natural, en vez de absorber agua, la expulsa. Habitualmente esto es síntoma de cómo está la tierra, y esto ocurre durante dos tres días después de episodios muy concretos. Lleva días así, y eso no deja de ser el síntoma preocupante para este nuevo episodio que se avecina, que puede ser largo, según nos informas las autoridades de emergencias en Andalucía, y es lo que tememos: la inestabilidad por un terreno que es incapaz de absorber más agua y que, desde aquí, va a ir arrastrando mucho cauce, mucha escorrentía. Están apareciendo cauces por zonas que se desconocían desde hace décadas, y es ahí donde está el peligro, al menos en esta zona alta, y desde luego en todo lo que va fluyendo Guadelete abajo en las zonas más bajas del cauce”, ha sentenciado, precisando así cuál es la situación.