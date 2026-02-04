Durante la noche, la cota de nieve en Ávila se ha situado por encima de los 900 metros

Última hora de la borrasca Leonardo: Interrumpidos los trenes de Alta Velocidad entre Málaga y Antequera por desprendimiento de tierras en Álora

Este invierno no hace más que dejar fuertes temporales en el territorio nacional. Ya desde el mes de enero, vientos, lluvias y nieve, han dejado un paisaje invernal en toda la península e incluso las islas. A día de hoy es la nueva borrasca 'Leonardo' la que ha convertido las precipitaciones en nieve en lugares como Ávila y la Sierra de Madrid, algo que ya se repitió la semana pasada en la Comunidad de Madrid durante la borrasca 'Kristin' y que está causando graves estragos también en la zona sur de la Península.

Durante la noche, la cota de nieve en Ávila se ha situado por encima de los 900 metros, algo que ha afectado a las carreteras que han mantenido activas diversas restricciones. La situación más difícil se ha localizado en el Puerto del Pico, donde la N-502 presentaba nivel rojo con uso obligatorio de cadenas y prohibición para autobuses y camiones entre los km 46.84 y 62.3. En la Sierra de Madrid la nieve no ha cesado durante la madrugada, una zona que, según ha indicado Aemet, se mantiene en aviso amarillo por nevadas y viento.

Consecuencias de la borrasca 'Leonardo'

'Leonardo', la sexta borrasca de este 2026, ha llegado con fuerza, causando inundaciones y colapsos en las carreteras en diferentes zonas del país. Andalucía está siendo la comunidad más atacada por el temporal, encontrándose en nivel rojo por peligro extraordinario ante acumulaciones por precipitaciones de más de 200 litros por metro cuadrado en 24 horas en Grazalema (Cádiz) y en Ronda (Málaga).

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ya ha avisado de la existencia de un "aviso especial" frente a este temporal atlántico que puede llegar a acumular en 12 horas hasta 150 litros por metro cuadrado en algunas zonas. También está en alerta roja el Estrecho en Cádiz, ante la previsión de lluvias de más de 120 litros por metro cuadrado en 12 horas en el entorno de Algeciras.

El tráfico ferroviario se ha visto afectado y Renfe ha interrumpidos los trenes de Alta Velocidad entre Málaga y Antequera por desprendimiento de tierras en Álora. Más de 3.000 personas, residentes en zonas inundables en las provincias de Cádiz, Jaén y Málaga han sido evacuadas este martes de forma preventiva ante la posibilidad de que el agua anegara esas áreas.

Desalojos y desbordamientos

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado que a estas horas hay seis ríos en nivel rojo en la comunidad y 18, en naranja, por lo que no ha descartado que, a medida que avance la jornada y las lluvias continúen, sean necesarios más desalojos en zonas de riesgo.

El consejero Sanz ha reconocido que la incidencia "más preocupante" es el crecimiento de los cauces por lo que "no podemos descartar" más desalojos ya que ese crecimiento de todos los cauces está siendo "bastante rápido y lo importante es anticiparse y actuar con prevención".

Ha confirmado que son 1.200 los efectivos de Emergencias desplegados, de los cuales 150 son de la Unidad Militar de Emergencia (UME) que, junto a la Guardia Civil y otros dispositivos, "están vigilando los cauces", lo que "nos llevará a que si se producen lógicamente riesgos por crecimiento de los mismos, nos anticiparemos y tomaremos decisiones".

Antonio Sanz ha reconocido que el "altísimo índice de lluvia" llega en un momento en el que "el suelo está tan saturado que cualquier mínima lluvia" está provocando situaciones complicadas tanto en carreteras como en laderas y taludes. Por eso, ha insistido en la necesidad de mantener una actitud de "muchísima precaución", restringiendo al mínimo los desplazamientos para evitar males mayores.