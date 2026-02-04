La borrasca Leonardo en España: ¿Hasta cuándo durarán las lluvias intensas?

Andalucía se mantiene en aviso rojo con acumulaciones de hasta 200 litros por metro cuadrado

Última hora de la borrasca Leonardo: Interrumpidos los trenes de Alta Velocidad entre Málaga y Antequera por desprendimiento de tierras en Álora

La borrasca 'Leonardo' deja por delante unas jornadas especialmente desapacibles en la Península. Este temporal está dejando fuertes precipitaciones en Andalucía, activando los avisos en color rojo por el riesgo extremo que implican unas acumulaciones de hasta 200 litros por metro cuadrado en el interior de la provincia de Cádiz. Lluvias muy fuertes que se extienden por todo el sur peninsular y que llegan acompañadas de fuerte viento y oleaje y que afectan también a Ceuta y a Melilla.

Las lluvias no se van a quedar únicamente en Andalucía, ya que, a lo largo de esta semana, las precipitaciones se van a ir extendiendo a lo largo de toda la Península. Las temperaturas, sin embargo, serán más cálidas con respecto a las últimas semanas, llegando a temperaturas de hasta 20 grados en zonas señaladas.

El tiempo en la Península

A pesar de que las lluvias vayan a cubrir gran parte del territorio nacional, en zonas como el Valle del Ebro, en Baleares e incluso en Cataluña, habrá un gran contraste con respecto al resto del país, ya que no van a tener que abrir el paraguas.

Se verán chubascos débiles en el centro y en el Cantábrico más oriental, produciéndose nevadas tan solo en todas las zonas de montaña, tanto sudeste, en el interior y en el tercio norte, situándose la cota de nieve en torno a los 900-1000 metros.

En cuanto a las temperaturas, estas se presentan mucho más suaves de lo habitual para esta época del año, temperaturas que casi rozan los 20 grados en el norte peninsular con 18 en Bilbao, llegando incluso a superar los 20 en Valencia, en Murcia, en Andalucía rozándolos y en Canarias sin grandes variaciones.

A lo largo de la semana el tiempo se mantendrá de la misma manera con inestabilidad, aumento de las temperaturas y lluvias generalizadas, chaparrones tormentosos que pueden llegar a caer con mucha fuerza en la mayor parte del centro, norte y sur peninsular, un poquito más débiles en el Mediterráneo y continuando con avisos activados por la lluvia, por viento y oleaje.