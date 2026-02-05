Las olas de hasta seis metros ha provocado que desaparezca gran parte de la arena que cubre la playa y el fuerte viento

CádizLa borrasca Leonardo ha terminado por arrasar la playa de El Palmar, en Vejer de la Frontera, Cádiz, una playa que ya se encontraba maltrecha por las abundantes lluvias de los últimos temporales.

El litoral gaditano y la provincia de Cádiz está sufriendo lo peor de la borrasca con fuertes vientos, gran oleaje e intensas lluvias.

Las olas de hasta seis metros ha provocado que desaparezca gran parte de la arena que cubre la playa y el fuerte viento ha destrozado las pasarelas de madera que conducían hasta la zona.

En las imágenes grabadas por los vecinos se pueden ver los estragos en la playa con maderas y apenas arena.

Moreno pide seguir "extremando la precaución" ante "episodios meteorológicos nunca vistos en Andalucía"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este jueves a los ciudadanos seguir "extremando la precaución" ante los "episodios meteorológicos nunca vistos" en esta comunidad, que está siendo azotada en estos momentos por la borrasca Leonardo.

Así se ha pronunciado Juanma Moreno, durante una visita a zonas inundadas por la borrasca Leonardo en Jerez de la Frontera (Cádiz).

"La situación, como todos ustedes están comprobando, es una situación bastante difícil, muy compleja", ha indicado el presidente, apuntando que el nivel de saturación de la tierra es absoluta, ya que no traga ni drena más agua, sino que "la escupe básicamente" y el nivel de los ríos y arroyos "está por encima de su nivel máximo en muchos rincones de la provincia de Cádiz, de manera muy especial en Jerez, y del resto de Andalucía".

Ha señalado que ahora mismo hay 4.000 personas desalojadas en seis provincias de Andalucía, que previsiblemente irán a más, mientras que hay 15 municipios que permanecen incomunicados, en los que se está trabajando para que "esa incomunicación cuanto antes quede superada, aunque no es fácil, dada las actuales circunstancias".

Asimismo, según ha expuesto, hay 87 carreteras con cortes y afecciones en la vía: "Carreteras de todo índole que han quedado afectadas como consecuencia de arroyos que las han arrasado o las han roto o incluso algunos tramos han desaparecido".

"200 incidencias hemos tenido tan solo en esta madrugada y eso evidentemente nos da una situación de lo que estamos viviendo", ha expuesto el presidente, apuntando que, en total, ha habido 7.454 incidencias desde el 27 de enero, cuando empezó este río atmosférico, "que tanto daño, tantos problemas y tanta inquietud nos está creando absolutamente a todos".

Ante todos estos problemas de "acumulaciones de agua y de situaciones complicadas", el presidente ha insistido en pedir a la población "máxima preocupación": "Pido que se preocupen, que no se puede uno acercar a ningún arroyo a río", porque "hemos visto imágenes que nos han sorprendido a estas alturas".

Ha indicado que los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado o los policías locales han tenido que "sacar a personas que estaban pasando por zonas por donde no se puede pasar, por tanto, máxima prudencia, porque no se puede atravesar ninguno de esos arroyos y ríos si el agua va subiendo".