Se esperan chaparrones tormentosos generalizados mucho más fuertes en el norte, centro y sur peninsular

Los estragos de la borrasca Leonardo en la península, en imágenes

Compartir







La borrasca Leonardo continúa azotando con fuerza el territorio nacional, un temporal que, durante el día de hoy, dejará lluvias todavía más intensas y un tiempo desapacible con chaparrones tormentosos generalizados mucho más fuertes en el norte, centro y sur peninsular.

A la lluvia se unen unas fuertes rachas de viento tanto en la fachada atlántica gallega como en el extremo sur y, para hoy, la nieve, se va a limitar a zonas de montaña del norte peninsular. Canarias huye del temporal y, en estas islas, billa el sol.

Suben las temperaturas

Las lluvias durante esta jornada no cesan, aunque serán un poco más débiles en lugares de la Península como la región de Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares.

En cuanto a las temperaturas, estas están siendo mucho más altas de lo habitual para esta época del año, llegando hasta los 25 grados en Murcia, 23 en Valencia, 21 en Bilbao, 19 en Santander y en el interior van a oscilar entre los 13 y los 15. En Andalucía tocarán los 20 en Sevilla y Málaga, los 18 en Melilla y en Canarias sí que llegarán hasta los 24.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

¿Qué tiempo hará mañana?

El tiempo se verá debilitado mañana, siendo este un día un poco más variable con intervalos de nubosidad que van a ir dejando chubascos intermitentes y mucho más débiles a lo largo de la jornada.

Nevadas en el sistema central, en la parte más occidental de la cordillera cantábrica y las lluvias más importantes estarán presentes en el noroeste peninsular en Andalucía.

Seguirán las fuertes rachas de viento en el extremo sur peninsular y las temperaturas irán bajando paulatinamente de cara al fin de semana.