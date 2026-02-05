La alerta del jefe de Bomberos del Consorcio de Cádiz por la borrasca Leonardo: "No salir de casa"

La borrasca Leonardo ha dejado casi 600 litros por metro cuadrado en 24 horas en la sierra de Cádiz

La borrasca Leonardo mantiene en vilo a Andalucía

CádizLa provincia de Cádiz continúa en una situación crítica tras una noche marcada por las intensas lluvias y un elevado número de intervenciones de los servicios de emergencia. José Ortiz Galván, jefe del Consorcio de Bomberos de Cádiz, ha alertado en una entrevista con 'Informativos Telecinco' de los peligros y de las recomendaciones que debe seguir la población gaditana ante la borrasca que esta asolando gran parte de la Sierra de Cádiz.

Según ha informado el jefe del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, José Ortiz Galván, el riesgo no ha pasado y la jornada de hoy se presenta especialmente complicada.

La advertencia del jefe del Consorcio de Bomberos de Cádiz por la borrasca Leonardo

Durante la madrugada, los bomberos han realizado más de 70 intervenciones en distintos puntos de la provincia, mientras que en el día de ayer se rozaron las 400 actuaciones, una cifra récord que refleja la gravedad del episodio.

Las zonas más afectadas se concentran en la Sierra de Cádiz, especialmente en Grazalema y Ubrique, así como en Arcos de la Frontera.

Según ha informado el jefe del Consorcio de Bomberos de Cádiz, en Arcos de la Frontera se ha tenido que llevar a cabo el desalojo preventivo de vecinos en la zona de la barriada de El Santiscal, debido a que la presa de Arcos "se encuentra al 100% de su capacidad".

Además, los bomberos han sido requeridos para colaborar en la apertura manual del embalse y aumentar el caudal de desembalse ante la previsión de nuevas lluvias. Una situación similar se da en el embalse de Bornos, también lleno al máximo.

La preocupación se centra igualmente en el cauce de los ríos, ya que seis de ellos se encuentran en nivel rojo, con riesgo extremo de desbordamiento. Ortiz Galván ha insistido en la importancia de que la ciudadanía siga en todo momento las recomendaciones del servicio de emergencias 112 de Andalucía, que mantiene activado el nivel 2 de emergencia.

El responsable del Consorcio ha explicado que el suelo ya no puede absorber más agua. En localidades como Grazalema se han registrado filtraciones de agua por arroyos, paredes e incluso instalaciones eléctricas, lo que evidencia la saturación del terreno. Esta agua termina desplazándose hacia zonas más bajas, aumentando el riesgo en municipios como Ubrique, donde el río discurre muy cerca de las viviendas.

Ante este escenario, los parques de bomberos han sido reforzados y se mantendrá un amplio despliegue de efectivos en los puntos más sensibles. José Ortiz Galván, jefe del Consorcio de Bomberos de Cádiz, ha destacado, además, la colaboración ejemplar de la ciudadanía y la coordinación entre administraciones y cuerpos de seguridad, fundamentales para garantizar la seguridad en una situación que seguirá requiriendo máxima precaución en las próximas horas.

La situación en las últimas horas

El municipio de Grazalema, en la Sierra de Cádiz ha recogido 575,3 litros por metro cuadrado entre la medianoche y las 23,30 horas de este miércoles a causa de la borrasca Leonardo que azota en la comunidad andaluza. Además, en los últimos diez días se han acumulado en el municipio serrano cerca de 1.300 litros por metro cuadrado.

Así lo recoge la página web de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web. Además, esta entidad ha recordado en sus redes sociales que la sierra de Grazalema destaca por ser un lugar muy lluvioso en comparación con su entorno y se debe a que el pueblo se encuentra a 900 metros sobre el nivel del mar en una zona donde los vientos del oeste inciden cerca de la cima, a sotavento, que se canalizan a través del Corredor del Boyar, que presenta una geometría cóncava.

La canalización de los vientos húmedos del Atlántico (del O) por el corredor del Boyar hace que el viento se intensifique y se sume una especie de efecto Venturi, es decir, a menos área más velocidad de viento. Según ha explicado la Aemet, el posterior ascenso forzado del viento húmedo por las montañas enfría el aire, lo que facilita la condensación en nubes y que haya un realce de precipitación a barlovento.