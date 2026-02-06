La Comunidad de Madrid ha activado el aviso amarillo por fuertes nevadas: podrán acumularse hasta dos centímetros

Este sábado va a llegar una nueva borrasca a España. Una más intensa, más fuerte y que dejará más lluvias en las zonas más afectadas por la borrasca Leonardo. Andalucía y Galicia seguirán siendo los puntos donde descargue con más fuerza.

Las borrascas están cebando muchísimo con Andalucía. No hay tregua y va a seguir lloviendo sobre zonas donde ya ha llovido muchísimo entre el lunes y el miércoles. En Grazalema ya se han registrado 704 litros por metro cuadrado, que hay que sumar a lo que llovió ayer y a lo que se espera que siga lloviendo durante las próximas jornadas.

No va a haber tregua en toda España, pero especial atención a Andalucía. Mañana se registrarán más de 100 litros por metro cuadrado nuevos a sumar el lunes otra vez mucha lluvia para esa zona durante los próximos días. Este fin de semana se renovará la borrasca y tendremos para la próxima semana muchas más lluvias y fuertes rachas de viento.

Madrid, en alerta por nevadas

También hay activos avisos de nieve. La Comunidad de Madrid ha activado el aviso amarillo por acumulados de hasta dos centímetros de este polvo blanco. Es una previsión muy compleja, pero no hay que descartar que mañana por la tarde lo más probable es que pudiésemos llegar a ver copos incluso en la propia capital.

Ahora bien, lo que está claro es que la nevada va a ser muy destacada en zonas de montaña. En Gredos se podrían acumular hasta medio metro de nieve nueva y en zonas donde tenemos estaciones de esquí, 10 centímetros hacia la cordillera Cantábrica y también el fuerte temporal puede ser muy importante hacia Sierra Nevada, así que tenemos de todo. Lluvias muy fuertes, pero también nevadas destacadas en zonas de montaña.